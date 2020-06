Jan Yperman Ziekenhuis en Voka West-Vlaanderen testen medewerkers op Covid-19 Christophe Maertens

26 juni 2020

11u12 5 Ieper Het Jan Yperman Ziekenhuis gaat de medewerkers van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de bedrijven E-BO Enterprise uit Ieper en Televic uit Izegem testen op Covid-19.

Het klinisch labo van het Jan Yperman Ziekenhuis beschikt over de apparatuur en de kennis om coronatesten uit te voeren. Een eerste test toont aan of je besmet bent, een tweede of je lichaam antistoffen tegen Covid-19 bevat, wat betekent dat je in contact geweest bent met het virus. Algemeen wordt aangenomen dat patiënten na een eerste infectie met het coronavirus minstens deels immuniteit opbouwden en dus minder kans hebben op een nieuwe infectie.

Meer testen nodig

“De coronacijfers zien er steeds gunstiger uit. Meer mensen testen op corona is een logische volgende stap”, vindt gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen Bert Mons. “We weten nog te weinig over het virus. We geloven dan ook dat het opdrijven van het aantal testen een positieve bijdrage zal leveren tot het opbouwen van kennis over het virus, de evolutie en eventuele heropflakkering.”

De komende dagen zullen verpleegkundigen van het Jan Yperman Ziekenhuis de bedrijven aandoen om een neus- en keelwisser en bloedstaal bij de medewerkers af te nemen. Ten laatste drie dagen later ontvangen de medewerkers de resultaten.