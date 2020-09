Jan Yperman Ziekenhuis bouwt eigen kwaliteitsbeleid uit: “We gaan een eigen kwaliteitshandboek opstellen op basis van nationale en internationale richtlijnen” Christophe Maertens

28 september 2020

15u58 1 Ieper Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis gaat een eigen kwaliteitsbeleid uitwerken. “Dat sluit nauwer aan bij de Belgische context en die van onze organisatie en beantwoordt beter aan de noden en zorgvragen van de patiënt.”

Dat het Jan Yperman Ziekenhuis zorg van hoge kwaliteit aanbiedt, heeft het in belangrijke mate te danken aan de trajecten die het aflegt om twee accreditaties van de internationale organisatie JCI (Joint Commission International) te behalen. “JCI heeft ons methodieken aangeleerd en structuren doen opzetten waardoor we onze zorg blijvend naar een nog hoger niveau hebben kunnen tillen”, zegt directeur Frederik Chanterie. “Processen en werkmethoden die naar aanleiding van de accreditatie in het leven werden geroepen, werpen nog steeds hun vruchten af. Daardoor zijn we nu klaar voor een nieuwe, volgende stap, in de volle overtuiging dat kwaliteit veel méér is dan een label.”

Nationale en internationale richtlijnen

Het Jan Yperman Ziekenhuis gaat na een grondige evaluatie niet voor een derde JCI-traject. “Waarom niet? Het referentiekader van JCI is Amerikaans en dat verschilt op belangrijke punten van de Belgische en Europese realiteit”, zegt hoofdarts Ilke Montag. “We willen vooral meer zichtbare en voelbare zorg aan het bed van onze patiënt en geen zorgverlener die zich moet bezighouden met het afvinken van lijstjes. Momenteel zijn al heel wat diensten aan erkenning en externe toetsing onderworpen. We willen dubbele evaluatie vermijden. We zijn er ook niet van overtuigd dat een nieuwe periodieke evaluatie door een externe organisatie voldoende meerwaarde brengt, afgewogen tegen de kosten en inspanningen die een dergelijke evaluatie vergt. Een intern uitgebouwd kwaliteitstraject, steunend op algemeen erkende criteria, biedt ons de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze organisatie en onze patiënten. We gaan een eigen kwaliteitshandboek opstellen op basis van nationale en internationale richtlijnen en standaarden.”