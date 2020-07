Jan Yperman Ziekenhuis bereidt zich voor op komst nieuwe Covid-19-patiënten: “Heel wat lessen getrokken uit eerste golf” Christophe Maertens

24 juli 2020

15u48 0 Ieper Hoewel er momenteel nog geen nieuwe Covid-19-patiënten zijn opgenomen, is het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper in volle voorbereiding op een tweede golf. “We hopen dat de maatregelen in de maatschappij en het strikt naleven ervan door iedereen ervoor kunnen zorgen dat de tweede golf niet zo groot is.”

“Uit de eerste golf hebben we heel wat lessen getrokken, en die zijn nu allemaal vervat in een draaiboek dat klaar ligt”, zegt woordvoeder Pieter-Jan Breyne. “Als er nieuwe covid-patiënten komen, zijn de plaatsen beschikbaar om hen op te vangen. Dat is het geval voor zowel de afdeling Intensieve Zorgen als op een (cohort)afdeling, waar die mensen dus gescheiden zitten van andere patiënten.”

Steun

“We blijven enorm inzetten op alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in ons ziekenhuis, zowel wat betreft artsen en medewerkers, als patiënten en bezoekers. Een tweede golf zal vooral mentaal niet eenvoudig zijn voor veel medewerkers, ondanks de vele psychologische en sociale steun, zoals bijvoorbeeld kinderopvang, intern en extern. De vorige golf was bijzonder uitdagend en vermoeiend en is nog helemaal niet lang geleden. We hopen dat de maatregelen in de maatschappij en het strikt naleven ervan door iedereen ervoor kan zorgen dat de tweede golf niet zo groot is.” Het ziekenhuis blijft daarnaast heel goed in de gaten houden dat er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen en bepaalde medicatie in voorraad blijven, die wereldwijd nog altijd erg schaars zijn door de epidemie.

Sinds het begin van de coronacrisis werden 242 patiënten met Covid-19 opgenomen in Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Vijftig daarvan hebben het virus niet overleefd. Het ziekenhuis is nu al een aantal weken coronavrij.