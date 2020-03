Jan Yperman Ziekenhuis bereidt zich met man en macht voor corona-epidemie: ondertussen 9 medewerkers en artsen besmet met virus Christophe Maertens

22 maart 2020

17u40 182 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ) in Ieper testten tot nu 9 medewerkers en artsen positief op Covid-19. Er liggen 22 patiënten besmet met het coronavirus in het hospitaal, waarvan twee beademd worden op intensieve zorgen. Het ziekenhuis deed heel wat inspanningen om zich voor te bereiden: de afdeling intensieve zorgen werd verdubbeld en een garage werd omgebouwd tot een noodhospitaal. Ook werd een volledige verdieping vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Er zijn op dit moment 22 patiënten opgenomen met Covid-19 in het JYZ in Ieper. Twee van hen liggen op intensieve zorgen en worden beademd. Afgelopen weekend zijn de twee eerste patiënten die in het JYZ met Covid-19 opgenomen waren, naar huis gegaan. Ze verkeren volgens het ziekenhuis in goede gezondheid en zullen thuis nog een tijd in quarantaine verblijven. Tot nog toe hebben 9 medewerkers en artsen van het ziekenhuis positief getest. Die mensen zieken uit in quarantaine en zijn vanzelfsprekend niet aan de slag.

Patiënten gescheiden

Het JYZ heeft zich de voorbije dagen en weken met man en macht voorbereid op de Covid-19-epidemie. “De maatregelen die genomen werden en worden zijn ongezien, de samenwerking en de gedrevenheid ongeëvenaard”, zegt Frederik Chanterie, algemeen directeur van het JYZ. “Het is fenomenaal wat onze mensen de voorbije tijd allemaal gerealiseerd hebben. Onze spoedafdeling breidde gevoelig uit. Op de spoed worden patiënten met en zonder het coronavirus volledig van elkaar gescheiden. De garage voor ambulances hebben we omgebouwd tot een noodhospitaal, op de spoedafdeling zelf zijn er 9 bedden voor coronapatiënten en dan zijn er nog 8 extra bedden, mocht dat nodig zijn, in de goed uitgeruste tent achter de garage. Onze technische dienst zorgde in een recordtempo voor elektriciteit, verwarming, verlichting en een vloer. Ook onze artsen en verpleegkundigen hebben we opgesplitst in een team voor de Covid-19-zone en een groep voor de gewone patiënten.”

Intensieve zorgen verdubbeld

“Uiterst belangrijk is dat onze dienst intensieve zorgen liefst verdubbeld is in capaciteit: van 12 naar 24 bedden, waarvan 20 met beademing”, aldus de directeur. “We hebben verder een hele verdieping leeggemaakt om plaats te voorzien voor Covid-19-patiënten. Op dit moment zijn in totaal 90 bedden beschikbaar voor Covid-19-patiënten, naast de 24 bedden op intensieve zorgen.”

Golf van solidariteit

“Met de huisartsen hebben we de handen in elkaar geslagen: zij hebben een coronapost geopend op onze site, ons ziekenhuis zorgt voor de werkings- en beschermingsmiddelen. We doen al het mogelijk om onze voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen op peil te houden. Zeer belangrijk, nu de hele wereld mondmaskers en dergelijke zoekt. De communicatiedienst informeert zowel intern als extern meermaals per dag, onder meer via de speciale website www.coronajyz.be. Want zeker nu is correcte en duidelijke informatie van levensbelang. De psychosociale dienst biedt patiënten via tablets ‘virtueel bezoek’ aan en waakt over het welzijn van onze eigen mensen. Terwijl onze mensen van het onthaal anders iedereen met de glimlach welkom heten, moeten ze nu bezoek weigeren: niet vanzelfsprekend.”

De directeur sluit af met een positieve noot. “We zien een enorme golf van solidariteit. Binnen het ziekenhuis, met heel veel mensen die zichzelf vrijwillig opgeven om te helpen waar het nodig is, en ook extern. Bedrijven, instellingen en particulieren geven ons giften of helpen op een andere manier. Die steun doet heel veel deugd en is ook heel waardevol”, geeft hij nog mee.