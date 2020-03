Jan Yperman Ziekenhuis annuleert alle niet-dringende ingrepen, behandelingen en onderzoeken Laurie Bailliu

13 maart 2020

18u14 79 Ieper Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper heeft alle niet-dringende ingrepen, behandelingen en onderzoeken geannuleerd en heeft een bezoekverbod ingesteld.

“Alle ingrepen, behandelingen en onderzoeken die gepland waren de komende dagen en die niet dringend zijn, worden geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum”, klinkt het bij het Jan Yperman Ziekenhuis. “De behandelende arts beslist of een ingreep, behandeling of onderzoek uitgesteld wordt. Alle levensnoodzakelijke therapieën (chemotherapie, dialyse,…) worden voortgezet. Daarnaast worden de wachtzalen anders ingedeeld, zodat patiënten op minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten.”

“We laten tijdelijk ook geen bezoekers toe in het belang van onze patiënten, artsen en medewerkers. Er gelden wel enkele uitzonderingen: één ouder van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie liggen, de partner van de moeder met een baby op de materniteit en onmiddellijke naasten van mensen die in kritieke of eindelevensfase zijn.”

Het bezoekersrestaurant van het Jan Ypermanziekenhuis is gesloten tot en met 3 april.