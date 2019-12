Jaarlijks onderhoud zwembad duurt langer dan gepland Christophe Maertens

17 december 2019

16u09 1 Ieper Het jaarlijks onderhoud van het stedelijk zwembad in Ieper duurt langer dan gepland. Normaal zou het bad op 23 december weer openen, maar dat is opgeschoven naar 27 december.

“Het jaarlijks onderhoud vindt altijd plaats in december”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot. “Dit jaar waren de tegels in de kuip van het zwembad aan de beurt. Die moeten veilig en in goede staat zijn, zodat zwemmers zich niet verwonden. Maar die tegels bleken in zo’n slechte staat dat de werken langer duren dan gepland. De tegeltjes moeten uitdrogen voor er weer water in de kuip kan. Ook het water moet voldoende opgewarmd zijn voor je er in kunt zwemmen. Het zwembad blijft daarom tot na kerstdag dicht. We willen ons verontschuldigen voor het uitstel en het ongemak.”