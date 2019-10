Jaar na dodelijke crash dochter Sharon (22): “niet zo gemakkelijk om verlies een plaats te geven” Lieven Samyn

31 oktober 2019

05u00

Bron: Lieven Samyn 0 Ieper Eén jaar nadat zijn dochter Sharon (22) om het leven kwam als passagier in de wagen van haar ex-vriend blijft het voor vader James Gruwez uit Boezinge (Ieper) bijzonder moeilijk om het verlies een plaats te geven. De voorbije twee maanden moest hij noodgedwongen opnieuw ziekteverlof nemen. “Stress”, zucht hij. Ondertussen hoopt hij dat het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval snel afgerond kan worden. “En dat gerechtigheid kan geschieden voor het hof van assisen.”

Sharon Gruwez zat in de nacht van 31 oktober op 1 november in de wagen van haar ex-vriend Davy K. (29) uit Vleteren toen die langs de N8 tegen een geparkeerde schoolbus crashte. Ze was in de wagen van haar agressieve en opgefokte ex gestapt ‘om de lieve vrede te bewaren’ toen die opdook aan The Sunset Bar in Poperinge, waar ze met vrienden was. Na het ongeval doken heel wat getuigenissen op van vrienden van Sharon over het agressieve gedrag van Davy K. Dat er op de plaats van het ongeval geen remsporen waren, riep ook vragen op. De familie van Sharon diende klacht met burgerlijke partijstelling in, de aanzet tot een gerechtelijk onderzoek dat duidelijk maakte dat het toch niet zomaar om een spijtig ongeval ging. De onderzoeksrechter kwam tot het besluit dat er voldoende elementen waren om aan te nemen dat K. met opzet het ongeval had veroorzaakt. Daarop werd Davy K. op verdenking van doodslag aangehouden. Sinds halfweg juni zit hij zijn voorhechtenis met een elektronische enkelband thuis verder uit.

Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase. “Het is enkel nog wachten op de uitlezing en interpretatie van de gegevens van de ‘zwarte doos’ van het voertuig”, weet Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket. Het geheugenkaartje uit de dashcam van het gecrashte voertuig en de nummerplaat van de wagen konden niet teruggevonden worden.

“We blijven hopen op gerechtigheid”, aldus vader James Gruwez. “Voor ons staat het als een paal boven water dat Davy het ongeval met opzet veroorzaakte. Een proces voor het hof van assisen met een volksjury die logisch redeneert en met gezond boerenverstand klaar ziet is voor ons de enige juiste optie om over het ongeval te oordelen. Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Als nabestaanden onderga je het onderzoek. Het verlies van Sharon daarentegen is een blok dat levenslang rond onze nek blijft hangen. ‘Je moet het proberen een plaats te geven’, zeggen psychologen. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Ik, maar ook mijn ex, staan er mee op en gaan er mee slapen. Het zorgt er voor dat ik nu weeral 2 maanden thuis zit van mijn werk. Hoe meer 1 november nadert, hoe meer stress. Er bestaat geen knop in je hoofd die je zomaar kan omdraaien.”

Dat Davy K. zijn voorhechtenis thuis mag uitzitten, was voor James ook een slag in het gezicht. “Thuiszitten en verzorgd worden door je moeder in je natuurlijke omgeving is geen gevangenisstraf”, vindt hij. “Nog goed dat hij nauwelijks mag buitenkomen. Stel je voor dat ik hem op straat zou tegenkomen. Ik denk dat ik hem plat rijd.”

Davy K. blijft volhouden dat hij de controle over het stuur verloor omdat hij te snel reed maar de noodlottige afloop nooit heeft gewild.