IVVO pakt asbestprobleem bij de bron aan: “We gaan de uitdaging aan om onze regio asbestveilig te maken voor de toekomstige generaties.” Christophe Maertens

06 januari 2020

14u24 0 Ieper Afvalintercommunale IVVO neemt extra preventieve maatregelen om de verspreiding van asbestvezels bij afbraak en transport van asbesthoudende materialen door particulieren te voorkomen. “We willen het asbestprobleem bij de bron aanpakken en dat is bij de burgers thuis.”

Het IVVO is een samenwerking tussen twaalf gemeentes in de Westhoek - Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen - en organiseert samen met deze gemeentes de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

De intercommunale pakt nu de risico’s aan die ontstaan bij afbraak van asbest. “We doen dat door de burgers goed te informeren en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen”, zegt voorzitter Valentijn Despeghel. “We bedoelen daarmee: een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandleiding die duidelijk maakt hoe deze beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden. Anderzijds pakken we de risico’s aan bij de afvoer naar het recyclagepark, door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving.”

Doorzichtige wikkelfolie

Het IVVO voorziet een overgangsperiode van 3 maanden om iedereen tijdig te informeren. “Vanaf 1 april 2020 zal asbesthoudend afval enkel nog in de aangeboden zakken of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie mogen aangeleverd worden op de recyclageparken”, aldus de voorzitter. De persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestzakken zijn beide mits registratie gratis te verkrijgen voor particulieren op de recyclageparken van Ieper, Nieuwkerke, Poperinge, Veurne, en Vleteren - voor inwoners Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem - en vanaf 1 april 2020 in Diksmuide. Daarnaast overwegen de recyclageparken van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort om hieraan deel te nemen.

“Omdat de afbraakwerken van asbestgolfplaten meestal met 2 personen gebeurt om het asbest te kunnen transporteren, kunnen er voor elke aanlevering 2 pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen gratis verkregen worden”, verduidelijkt Valentijn Desepghel. “Daarnaast is het aantal kg asbest dat gratis mag aangeleverd worden op alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied voor 2020 en 2021 omhoog getrokken van 200kg naar 1.000kg per gezin, per jaar. Ook het tarief voor het aanbrengen van asbest boven 1.000 kg is gedaald.”

Vanaf volgend jaar lanceert de IVVO het project bronverpakking. Dit project voorziet om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Hiervoor heeft het IVVO tijdig een aanvraag ingediend bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De subsidies voor dit project worden progressief toegekend aan de intercommunales. “We zijn alvast in blijde afwachting van de beloofde middelen evenredig met de inwonersaantallen binnen ons werkingsgebied voor een totaal bedrag van 755.000 euro”, aldus de voorzitter. “Burgers en bedrijven zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in zakken speciaal op maat gemaakt voor asbestplaten of in containers speciaal voorzien voor asbestplaten. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief dankzij de OVAM-subsidies.” Op die manier wil de IVVO het aantal verhandelingen verlagen en dus het gevaar van het verspreiden van de asbestvezels beperken. Dit project zal uitgerold worden in de loop van 2021 in het volledige IVVO werkingsgebied. “Via deze weg willen we de veiligheid van de burgers extra garanderen doordat ze zich niet zelf naar het recyclagepark moeten verplaatsen met asbest.”

Parkwachters en parkbezoekers

“Alle recyclageparken binnen het IVVO werkingsgebied zijn al volledig voorzien om asbest op een veilige manier te ontvangen”, zegt voorzitter Despeghel. “De afgelopen jaren heeft de IVVO preventiemaatregelen en werkinstructies voorzien om het risico op het verspreiden van asbestvezels voor mens en omgeving te beperken. De meetresultaten uitgevoerd door erkende labo’s wezen telkens uit dat er nergens een overschrijding van de wettelijke norm werd vastgesteld. Waardoor er nooit risico’s waren voor parkwachters en parkbezoekers.”

“Via bronverpakking, bronophaling aan huis (vanaf 2021), het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen, het verhogen van de vrijstelling op de parken en het verlagen van het tarief voor asbest bovenop deze vrijstelling, gaat de IVVO samen met haar 12 gemeenten de uitdaging aan om samen met de OVAM onze regio asbestveilig te maken voor de toekomstige generaties”, zegt de voorzitter nog.