Italiaans record meest aantal paramotors in de lucht opgedragen aan verongelukte Lydia Jaecques

Ieper

06 september 2019

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ieper Aymard Demeyere en 91 andere piloten zijn er in geslaagd om het Italiaans record van het meest aantal paramotors tegelijk in de lucht te verbreken. Een emotioneel moment, want het record wordt opgedragen aan en op naam gezet van zijn partner Lydia Jaecques, die in juli om het leven kwam toen haar paramotor crashte. “We waren met 93 in de lucht. Lydia vloog symbolisch met ons mee.”

Lydia Jaecques was een van de beste vrouwelijke paramotorpiloten ter wereld en genoot dan ook heel wat aanzien binnen die wereld. Ze vloog al jaren onder de vleugels van paramotorsportfederatie PMSA en leerde er ook haar vriend Aymard kennen. Tot op 24 juli het noodlot toesloeg en ze met haar paramotor in Diksmuide neerstortte. Het ongeval was mogelijk te wijten aan een hersenbloeding. Vrienden en familie hielden een paar weken terug nog een emotionele herdenking voor de vrouw tijdens een internationaal paramotortreffen in Staden, maar nu zorgden haar vriend en 91 andere piloten voor een nog mooier eerbetoon door een Italiaans record te breken en dat op haar naam te zetten.

Lydia was een voorbeeld voor iedereen en de perfecte vrouw voor mij. Een echte engel.” Aymard Demeyere

Hartjes en L-symbool

“Lydia was meter van een Vittorazi Atom 80-motor en dat ging ons normaal gezien van 30 augustus tot en met 1 september naar Vitorazzi Day in Italië brengen”, zegt Aymard. “Het ongeval verhinderde dat, maar ik ben toch naar die afspraak gegaan in een poging om mee het Italiaans record van het meest aantal paramotors in de lucht te verbreken. Dat stond voorheen op 70 mensen tegelijk. De weersomstandigheden op het Fly Fermo-vliegveld van Marche waren perfect en we zijn er dan ook in geslaagd het record te breken. De vlucht was heel speciaal. De piloten stonden via Whatsapp met elkaar in contact en stuurden constant hartjes naar elkaar of vormden als ode aan Lydia een ‘L’ met hun hand . Uiteindelijk waren we met 92 piloten tegelijk in de lucht, maar de deurwaarder was het er mee akkoord dat we er 92 + 1 van gemaakt hebben, want Lydia vloog symbolisch met ons mee. Het record zal ook op postuum op naam van Lydia komen te staan en dat betekent heel veel voor mij.”

Het record komt straks in de boeken bij de World Air Sports Federation. “Bij de officiële bekendmaking was er ook een grote kaart waar alle deelnemers een boodschap voor Lydia konden achterlaten”, aldus Aymard. “Lydia is niet zomaar iemand die na een paar weken zal en mag vergeten worden. Je hoort dit wellicht vaker, maar Lydia was een echt voorbeeld voor iedereen en de perfecte vrouw voor mij. Een echte engel.”