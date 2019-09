Inzamelactie voor Wa in Ghana Christophe Maertens

12 september 2019

09u44 0 Ieper Mensen die spullen willen geven voor de Ghanese stad Wa, waarmee Ieper een stedenband heeft, kunnen die binnenbrengen in het Atheneum van Ieper.

“Van 19 tot 29 oktober 2019 gaan acht leerlingen uit het GO! Atheneum op inleefreis naar Wa in Ghana. Sinds 2002 heeft Stad ieper een stedenband met Wa”, aldus de Ieperse Noord-Zuiddienst. “In het kader daarvan organiseren het GO! Atheneum en de Ieperse Noord-Zuiddienst een inzamelactie. De ingezamelde spullen zullen verdeeld worden over de verschillende projecten in Wa zoals speelpleinwerking, enkele scholen en het ziekenhuis.”

Inzamelen kan tot en met 27 september op de campus GO! Atheneum aan de Plumerlaan 26 in Ieper.