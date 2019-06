Inwoners ijveren voor veiliger verkeer in Brielen: “Vooral Veurnseweg moet aangepakt worden” Christophe Maertens

06 juni 2019

06u09 2 Ieper Gemeenteraadslid voor Groen Jordy Sabels vraagt het Ieperse stadsbestuur, in naam van de inwoners van Brielen, dringend iets te doen aan de verkeersveiligheid in Brielen. “De inwoners voelen zich in de steek gelaten omdat het Agentschap Wegen en Verkeer de Veurnseweg niet wil aanpakken.” Sabels hoopt dat Ieper de druk kan opvoeren.

WukmetIeper, een platform van Groen Ieper, organiseerde op 9 mei een bewonersvergadering in Brielen over de toekomst van het dorp. “Een tijdje geleden trokken de bewoners van Brielen aan de alarmbel rond verschillende dossiers”, zegt Jordy Sabels, trekker van WukmetIeper. Hiermee willen Groen Ieper en Jong Groen Ieper de druk op het stadsbestuur opvoeren, zodat Ieperlingen meer inspraak krijgen in het bestuur. Op de vergadering kwamen tachtig inwoners opdagen. “Dat is ongeveer tien procent van de bevolking en een vertegenwoordiging van vijftien tot twintig procent van de gezinnen”, weet Sabels. “Samen met de bewoners hebben we een lijvig dossier vol ideeën opgemaakt, dat we zullen overmaken aan het Agentschap Wegen en Verkeer.”

Verkeersveiligheid

Op de vergadering was ‘verkeersveiligheid’ het meest gehoorde woord. Zo willen de Brielenaars vooral dringende herstellingen aan het wegdek van de Veurnseweg en bepaalde zijstraten. “Het AWV heeft echter al laten weten dat deze werken niet prioritair zijn. De mensen hebben het gevoel dat hun dorp niet belangrijk genoeg is, terwijl ze merken dat het in de stadskern wel vooruit gaat.” Verder willen ze ook extra verkeerslichten, meer snelheidscontroles, fietstunnels en bloembakken om het verkeer af te remmen”, weet Sabels. “Een leefbare dorpskern is alleen mogelijk als er een oplossing komt voor het vrachtverkeer. Maar over die oplossing verschillen de bewoners evenveel van mening als Open Ieper en Groen. De A19 doortrekken, werd geopperd, maar ook een ring rond Brielen bijvoorbeeld. Waar ze het wel over eens zijn, is dat ze niet nog eens willen wachten tot 2024.”

Druk opvoeren

Groen vraagt het stadsbestuur nu het dossier van de bewonersvergadering door te nemen en daarmee de druk op AWV op te voeren. “Onze burgemeester is net verkozen als Vlaams parlementslid en kan zo wel wat bereiken.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) deelt de bezorgdheden van de inwoners van Brielen. “Wees gerust, we zitten niet stil. Wat de herstelling van het wegdek betreft, hebben we vorig week nog aangedrongen op nazicht. Het AWV heeft ons beloofd dat herstel wel degelijk gepland staat. Het zal voorrang geven aan putten en andere mankementen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De wegentoezichter van het agentschap moet ter plaatse oordelen, maar wij geven alvast alle meldingen door en vragen die ook dringend aan te pakken.”

Maatregelen

Al zijn er volgens de burgemeester wel al maatregelen genomen op vlak van verkeersveiligheid. “Zoals de variabele zone 30, knipperlichten en snelheidscontroles in de schoolomgeving. We zijn een aantal pistes naar haalbaarheid en effectiviteit aan het onderzoeken. Ook nieuwe voorstellen uit het ideeëndossier willen we bespreken met de wegbeheerder. Tot slot kijken we uit naar de samenstelling van de nieuwe Vlaamse regering en naar de nieuwe minister van Mobiliteit. Als Vlaams parlementslid zal ik alvast de belangen van Ieper en de regio ten volle behartigen.”