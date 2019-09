Invalide man kan drie jaar zijn huis niet uit door parkeerplaats voor deur Stad lost situatie op door fietsenrek te plaatsen Christophe Maertens

27 september 2019

14u31 2 Ieper Ieperling Christophe Devos (49), die aan een zeldzame spierziekte lijdt, kon drie jaar met zijn rolstoel zijn woonplaats niet verlaten, omdat er altijd een wagen voor zijn deur geparkeerd stond. Daardoor was er geen plaats om een hellend vlak te installeren. Het stadsbestuur zal nu de parkeerplaats omvormen naar een fietsenstalling.

Drie jaar geleden verhuisde Christophe Devos naar een flat in de Diksmuidestraat in Ieper. Hij belandde er nadat zeven jaar geleden een zeldzame spierziekte werd vastgesteld. “Ik kan mijn benen niet meer bewegen en mijn rechterarm is verlamd”, zegt Christophe. “Om mijn woning te verlaten, moet ik mijn elektrische rolstoel gebruiken, maar geloof het of niet, dat was drie jaar onmogelijk. Uitgezonderd één keer per jaar, tijdens het rallyweekend, ben ik niet buiten geweest.”

Het probleem was dat Christophe het hellend vlak nodig om met zijn rolstoel naar buiten te rijden, niet kon installeren.“Voor mijn woning ligt een parkeerplaats. Als daar een wagen stond, zou ik het hellend vlak niet kunnen gebruiken, omdat het bijna de volledige breedte van het voetpad inneemt. Later werd de parkeerplaats er één voor mindervaliden, maar dat was niet beter. Op een gewone betalende parking was de wagen al na 2 uur weg, maar nu bleef hij soms dagen aan een stuk staan. Maar ook als er geen auto stond, kon ik het niet riskeren het huis uit te gaan, bij terugkomst kon er wel iemand zijn voertuig hebben geparkeerd. Ik zat gevangen in mijn eigen huis.”

Christophe werd er depressief van en moest therapie volgen. De man overwoog een advocaat onder de arm te nemen, maar de procedure zou veel te lang zou duren. Hij wachtte de gemeenteraadsverkiezingen af. “Mensen van verschillende partijen hadden beloofd mij te helpen”, klinkt het. “En die hulp kwam van onze burgemeester. Ze kwam luisteren naar mijn probleem en ze werkte een oplossing uit. Ik ben haar zeer dankbaar.”

Op de parking werd een fietsenrek geplaatst, waardoor er wel ruimte is voor het hellend vlak. “Het was even zoeken naar de beste oplossing”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “In overleg met de man hebben we eerst gekeken of er aanpassingen aan zijn woning mogelijk waren. Dat bleek niet het geval. Nu slaan we twee vliegen in een klap: enerzijds verzekeren we de toegankelijkheid voor Christophe – hij heeft nu voldoende ruimte om met zijn rolstoel de woning uit te rijden en er te draaien - en anderzijds versterken we het aanbod van fietsenstallingen in onze stad. Er was al langer vraag naar meer fietsparkeerplaatsen in de Diksmuidestraat. Het fietsenrek voor 6 fietsen werd dinsdag geplaatst.”

Het hellend vlak mag er wel niet permanent blijven liggen, het voetpad moet immers vrij blijven.