Insectenwerkgroep trekt erop uit in domein De Palingbeek Joyce Mesdag

14 juli 2019

Zeven deskundigen van de insectenwerkgroep De Bron hebben in provinciedomein De Palingbeek insecten geïnventariseerd. Om de paar weken trekken ze er een paar uur op uit met vangnetjes en bakjes om insecten op te vangen en te inventariseren. “Dat is noodzakelijk om te zien hoe insecten het doen in onze streek”, zegt Rudy Claeys. “Op basis van onze vaststellingen kunnen we dan het beheer van bepaalde gebieden bijsturen. Het ging tien à twintig jaar geleden veel beter met de insecten. Pesticiden maken van landbouwgrond een soort van onherbergzame woestijnzone, waardoor ze aangewezen zijn op natuurgebieden als dit gebied om te kunnen overleven. Ook het veranderende klimaat doet hen geen goed.” Tijdens de teltocht zaterdag spotten de insectenjagers onder meer grauwe schildwantsen, bessenschildwantsen en gele rietklimmers, een keversoort.