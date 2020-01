Inname van openbaar domein in centrum kost 60 euro per jaar Christophe Maertens

21 januari 2020

16u38 0 Ieper In Ieper is er sinds eind vorig jaar een nieuw retributiereglement van kracht voor de inname van openbaar domein. Mensen die bijvoorbeeld een reclamebord, menukaart of verkooppunt willen plaatsen aan hun zaak moet daarvoor een vergunning aanvragen.

Verkooppunten met koopwaar worden alleen in de branches bloemen, postkaarten, kranten, verse voeding en kleding toegestaan. De objecten moeten altijd tegen de gevel geplaatst worden, met een minimale vrije doorgang van 1,20 meter. De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden. Voor elk private gebruik van het voetpad of het openbaar domein voor de plaatsing van een reclame- of menubord moet je zestig euro per jaar betaken in het centrum. De straten buiten het centrum zijn vrijgesteld van deze belasting. Op de site van de stad kun je een aanvraagformulier vinden.