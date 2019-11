Infomoment opleiding verzorgende-zorgkundige Christophe Maertens

28 november 2019

13u43 2 Ieper “Wil je graag verzorgende-zorgkundige worden, dan kun je terecht bij het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw”, zegt Liesbet Vancraeynest van Familiezorg West-Vlaanderen.

Op maandag 9 december vindt in het regiohuis van Familiezorg West-Vlaanderen in Ieper een infomoment rond de opleiding plaats. “De korte opleiding start in maart 2020 in Kortrijk en is gratis voor werkzoekenden. Tijdens een open informatiemoment krijg je uitleg over de opleiding zelf en het beroep van verzorgende-zorgkundige”, weet Liesbet Vancraeynest. Het infomoment begint om 19 uur in het regiohuis in De Brouwerstraat 4 in Ieper. Meer info op www.familiezorg-wvl.be.