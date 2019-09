Infomarkt over nieuwe scholencampus aan VTI Christophe Maertens

27 september 2019

15u44 0 Ieper Nog tot 9 november stelt de Stad Ieper de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Campus Veurnseweg’. Op woensdag 16 oktober is er in het VTI een infomarkt waar uitleg wordt gegeven over het plan.

“Het plan moet de uitbreiding voor de Sint-Maartensscholen Ieper op de site van het Vrij Technisch Instituut (VTI) mogelijk maken”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Het is de bedoeling om de VTI-site tot een heuse scholencampus uit te breiden. Er ligt nog niets vast. Eerst krijgt iedereen de kans om zich over het project te informeren. De stad Ieper bracht alle beschikbare informatie samen in een startnota. Iedereen kan die startnota inkijken. Bij de nota zit er een mobiliteitseffectenrapport voor de buurt en een procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.”

De startnota kan nog tot en met 9 november worden ingekeken op de dienst ruimtelijke ordening in AC Auris. Mensen moeten wel een afspraak maken met de dienst via de website van de stad www.ieper.be. De startnota kan ook op de website van de stad Ieper worden geraadpleegd.

De stad Ieper organiseert op woensdag 16 oktober 2019 in het VTI, Augustijnenstraat 58, een infomarkt waar geïnteresseerden doorlopend tussen 18u30 en 20u30 terecht kunnen. Op die infoavond zal een ontwerpbureau uitleg geven. Iedereen is welkom en er kunnen vragen worden gesteld. Wie reacties, bedenkingen of aanvullingen heeft op de startnota kan die officieel aan het stadsbestuur bezorgen tot en met 9 november 2019. Dit kan per mail: rup@ieper.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Aruis, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. De reacties persoonlijk komen afgeven in AC Auris kan ook. Meer info via de website van de stad.

