Infoavond rond groene gevels en daken Christophe Maertens

20 november 2019

16u04 0 Ieper Na een reeks infoavonden ‘Over Natjes en droogjes in de Westhoek’ is er een vervolgprogramma samengesteld. Op 3 december staat er een infoavond over groene gevels en daken gepland.

“Op dinsdag 3 december organiseren we een infoavond rond groene gevels en groendaken in CC Het Perron in Ieper”, zegt schepen voor Natuur en Milieu Valentijn Despeghel. “Dankzij geveltuintjes krijgen woningen toch een groene gevel. Groen in de stad geeft een mooier straatbeeld en meer biodiversiteit, biedt verkoeling, isoleert de gevel, dempt het geluid en zuivert de lucht.”

Bruno Verschaeve van Groene Gevels komt advies geven. Hij realiseerde in gemeenten en bij particulieren al heel wat geveltuinen. “We krijgen enkele inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen te zien”, weet Despeghel.

Om 20 uur geeft de Ieperse tuinarchitect Yves D’hondt uitleg over groendaken. “Sommige steden en gemeenten geven een subsidie of premie voor de aanleg van een tegeltuin of een groendak. Ieper geeft het voorbeeld, maar hoe zit dat met de andere gemeenten?”, vraagt de schepen zich af.

De infoavond is bedoeld voor leden van gemeentelijke milieuraden/landbouwraden/gecoro’s, ambtenaren, bestuurders, maar ook voor alle inwoners uit de Westhoek. Het is een gezamenlijke organisatie van Regionaal Landschap Westhoek, provincie West-Vlaanderen en het stadsbestuur Ieper. Na de uiteenzettingen wordt een drankje aangeboden. Deelnemen aan deze infoavond is gratis, maar graag vooraf inschrijven.