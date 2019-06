Inbreker nachtwinkel herinnert zich niets meer. Maar zijn DNA is wel op de buit gevonden Christophe Maertens

04 juni 2019

08u03 2 Ieper Een man die in een nachtwinkel in Ieper heeft ingebroken, riskeert nu een jaar gevangenis. Hij riskeert zich naar eigen zeggen niets meer, maar op de buit is wel zijn DNA gevonden.

Op camerabeelden is te zien hoe twee dieven in de nacht van 26 op 27 november 2018 driest te werk gaan bij de inbraak in een nachtwinkel aan de Leet in Ieper. De twee gemaskerde daders slaan de glazen voordeur aan diggelen en lopen meteen naar de rekken, waar ze een zak vullen met rookgerei en eten. Bij het naar buiten lopen, grijpen ze de kassa mee.

Een getuige kon de politie verwittigen, maar toen die ter plaatse kwam, waren de daders al gevlucht. In de buurt werden een koevoet en de kassa teruggevonden. En speurhond trof in de Weverijstraat een van de twee dieven aan in de struiken. Zijn jas was gescheurd en hij zat onder het bloed, maar hij ontkende te hebben deelgenomen aan een inbraak. Tijdens het onderzoek werden evenwel DNA-sporen van de verdachte gevonden op de koevoet en op buit. Toen de dader daarmee geconfronteerd werd, gaf hij toch toe. De inbreker beweert dat hij zich niet meer herinnert van wat er die dag gebeurde en hij hoopt op een straf met voorwaarden. Vonnis op 24 juni.