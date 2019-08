In Voormezele worden er voetpaden vervangen Christophe Maertens

14 augustus 2019

16u16 0 Ieper Volgende week beginnen er werken aan de voetpaden in de Sint-Elooisweg in Voormezele. Die worden vervangen.

In de week van 19 augustus start de firma Cardoen met de heraanleg van de voetpaden in de Sint-Elooisweg in de dorpskern van Voormezele. “De bestaande voetpaden en opritten worden opengebroken en er komen nieuwe betontegels”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a). “Ook de kasseistrook wordt vervangen. Als het weer en de werkomstandigheden het toelaten zullen die werken klaar zijn rond half september. De mensen die daar wonen hebben een briefje in de bus gekregen, maar kunnen met vragen altijd terecht bij de technische dienst van Stad Ieper op 057. 239520.”