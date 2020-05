In Ieper verdelen 300 vrijwilligers 40.000 herbruikbare mondmaskers Christophe Maertens

29 mei 2020

11u15 1 Ieper Eind april bestelde de stad Ieper 40.000 herbruikbare mondmaskers om gratis te bezorgen aan alle Ieperlingen en aan het stadspersoneel. Zo’n 300 vrijwilligers zijn momenteel bezig met het bezorgen van de mondmaskers. “Hou er rekening mee dat de maskers al voorafgaand aan het eerste gebruik gewassen moeten worden op zestig graden.”

Ongeveer de helft van de mondmaskers werd afgelopen dinsdagavond geleverd aan de stad. “Omwille van douaneformaliteiten loopt de rest van de levering enige vertraging op”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Wel zijn we al begonnen met de verdeling van de aangekomen maskers. We werken om veiligheidsredenen niet met afhaalpunten. De maskers worden door vrijwilligers en stadspersoneel aan huis bedeeld, wat een serieuze logistieke organisatie is.”

Maskers in enverloppen

In een eerste ronde werden alle deelgemeenten bedeeld, de rest volgt zo vlug mogelijk. “Onze technische dienst ging na de levering meteen aan de slag met de voorbereidingen om de maskers georganiseerd én veilig te kunnen inpakken”, zegt de burgemeester. “Woensdagvoormiddag konden we rekenen op de hulp van vele vrijwilligers en stadspersoneel om alle maskers in enveloppen te stoppen per adres en die te sorteren. Ook voor de bedeling van de mondmaskers doen we beroep op Ieperlingen die zich kandidaat stelden. Dankzij de inzet van een driehonderdtal vrijwilligers kunnen we dit in sneltempo realiseren, ik wil hen daar uitdrukkelijk voor bedanken!”

De aangekochte maskers zijn herbruikbare stoffen comfortmaskers met een uitsparing waarin een filter kan worden gestoken. De al ontvangen filters van de federale overheid (voor +12 jaar) worden mee bedeeld.

Wassen op 60 graden

“Om de beste bescherming te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de mondmaskers correct gebruikt en gewassen worden. Daarom hebben we een brief voorbereid met duidelijke instructies en tips, die samen met de mondmaskers bezorgd zal worden. We vragen iedereen die grondig door te nemen en deze goed na te leven. Hou er ook rekening mee dat de maskers al voorafgaand aan het eerste gebruik gewassen moeten worden op zestig graden,” verduidelijkt Emmily Talpe.

Door de grote hoeveelheid en gespreide levering kunnen niet alle mondmaskers op één dag aan huis gebracht worden. Het is nog even wachten op de aanlevering van de tweede helft mondmaskers. Vrijwilligers worden individueel verwittigd wanneer zij hun enveloppes met mondmaskers kunnen ophalen om ze te bedelen. We houden de Ieperlingen hierover verder op de hoogte.