In Ieper maakten 22 vrijwilligers in totaal al bijna 400 mondmaskers Christophe Maertens

09 april 2020

07u51 5 Ieper Via het initiatief #IeperHelpt, waarbij vrijwilligers worden gezocht om mensen te helpen, slaagden 22 naaisters erin bijna 400 mondmaskers te maken. Bij het verdelen van de maskers krijgen mensen uit de zorg voorrang, maar binnenkort is de voorraad zo groot dat ook burgers een mondmasker kunnen afhalen.

Stad Ieper richtte eerder een inzamelpunt én verdeelpunt voor zelfgemaakte mondmaskers op. Ondertussen maakten 22 naaisters, van 20 tot 80 jaar, in totaal al bijna 400 mondmaskers.

De groep naaisters bestaat uit zowel gekende als nieuwe vrijwilligers. Zo springt ook zelfstandig naaister Heidi Pascal bij. De helft van haar maskers ging naar het Jan Yperman Ziekenhuis, de andere helft verdeelt Stad Ieper. “Door een tekort aan elastiek of katoenlint moest ik extra creatief zijn”, zegt Heidi. “Met biaslint dat ik te pakken kreeg, is het toch gelukt. Ik heb er geen duizenden kunnen maken, want ik ben een eenmanszaak natuurlijk. Al kreeg ik wel hulp van mijn dochter Maj. Er kruipt meer werk in dan je zou denken!”

Richtlijnen overheid

De naaisters maken de maskers thuis volgens de richtlijnen vanuit de overheid. Dat doen ze met restjes katoen die ze vaak zelf nog liggen hebben. De mondmaskers krijgen daardoor leuke patroontjes: zebra’s, uiltjes en hartjes. De stad kreeg voor dit initiatief grotere schenkingen stof, maar alle kleine en grote beetjes katoen blijven welkom.

Bij het verdelen van de maskers krijgen mensen uit de welzijns- en zorgorganisaties voorrang, maar binnenkort is de voorraad voldoende voor meer mensen die een mondmasker willen. Voor sommigen is het niet evident om zelf voor die mond- en neusbescherming te zorgen. In de eerste plaats wil het verdeelpunt die mensen helpen. Wie een mondmasker wil afhalen, kan terecht bij het corona-meldpunt: corona@ieper.be of op het gratis nummer 0800 9 8900. Per persoon kan je een mondmasker krijgen (afhankelijk van de voorraad en de vraag vanuit welzijnsorganisaties).

Vrijwilligers welkom

Mensen die willen helpen naaien, maskers aan huis verdelen of ander vrijwilligerswerk doen, mogen zich nog steeds aanmelden via www.ieper.be/ieperhelpt.