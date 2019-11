In Flanders Fields Museum krijgt unieke graftrommel met helm en stuk wandtapijt uit Lakenhalle Christophe Maertens

20 november 2019

12u48 1 Ieper Het In Flanders Fields Museum blijft haar collectie uitbreiden en kan daarvoor rekenen op mooie schenkingen. Zo verwierf het onlangs een graftrommel met helm van een gesneuvelde Belgische brancardier en een stuk wandtapijt afkomstig uit de Lakenhalle.

“Hugo Desmadryl uit Ieper schonk het In Flanders Fields Museum de graftrommel met de helm van zijn grootoom Hector Desmadryl”, zegt Dominiek Dendooven van IFFM. “De man diende als brancardier in het Belgische leger. Toen hij zich op 12 augustus 1916 in Kaaskerke bukte om een draagberrie met een gewonde op te heffen, werd hij achteraan in de nek door een kogel geraakt. De kogel verliet zijn hoofd langs de voorzijde waardoor de helm vooraan een gat vertoont. De graftrommel met de doorboorde helm sierde tot 2018 het familiegraf in Woesten waar Hector nog steeds begraven ligt. Dit unieke stuk zal vanaf januari 2020 in het museum tentoongesteld worden.”

In de namenlijst van het museum staat te lezen dat Hector Desmadryl op 7 augustus 1915 werd ingelijfd en naar een opleidingscentrum in Auvours ging. Hij werd geboren op 9 mei 1895 in Woesten en sneuvelde dus niet zover daarvandaan, in Kaaskerke.

Eind oktober schonk Tessa Wise aan het museum een mooi stuk wandtapijt dat afkomstig is uit de Lakenhalle in Ieper. “Haar grootvader James HB Warden was in de winter van 1914-15 in de buurt van Ieper”, weet Annick Vandenbilcke, medewerkster van IFFM. “Hij was motorrijder en behoorde tot de Divisional Supply Column Companies. In 1917 werd de man bevorderd tot officier bij het Essex regiment. Hoogstwaarschijnlijk hield hij dit bijzondere stuk als talisman bij. De kleindochter en kleinzonen vonden het gepast dat het terugkeerde naar de plek van oorsprong.”