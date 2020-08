In Flanders Fields Museum krijgt opmerkelijke schenking uit Duitsland: kaarten en foto’s van landmeter die actief was aan het front Christophe Maertens

13 augustus 2020

11u11 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum (IFFM) heeft een mooie schenking gekregen uit Duitsland. Hans-Stefan Hascher uit Stuttgart schonk een collectie foto’s en kaarten van zijn grootvader, die als landmeter op de grootste slagvelden van Europa terecht kwam.

“Hans-Stefan Hascher ontfermde zich de afgelopen jaren over de de familiegeschiedenis en het familie-erfgoed. Zo kwam hij in 2015 in het bezit van een uitgebreide collectie foto’s en kaarten van zijn grootvader Karl Hermann Rath”, zegt Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerkster van het IFFM. “Hoewel grootvader Rath nooit een woord over de Eerste Wereldoorlog had gerept, bleek hij vier jaar oorlog te hebben doorgemaakt. Al in 1910 had hij zich bij het Duitse leger aangesloten om in vier jaar het beroep van landmeter te leren. Daarna kon hij het leger niet verlaten, hoewel hij dat graag had gewild, want de oorlog stond voor de deur.”

Luchtfoto's

Karl Hermann Rath behoorde tot de 26ste Infanteriedivisie uit Württemberg en kwam op de grootste slagvelden van Europa terecht. “Als landmeter voorzag hij de artillerie en luchtmacht van foto’s en data om de vijandelijke doelwitten te helpen identificeren. Zo verzamelde Haschers grootvader een bijzondere collectie luchtfoto’s, panorama’s en kaarten. In de overtuiging dat de collectie waardevol is voor verder onderzoek, besloot kleinzoon Stefan dat het tijd was zijn grootvaders fotocollectie aan het museum te schenken omdat het volgens hem in Ieper hoort te zijn. Waarvoor wij hem uiteraard dankbaar zijn.”