In Flanders Fields Museum geeft permanente tentoonstelling een grondige facelift: “De beleving moet groter worden” Christophe Maertens

25 september 2020

12u48 0 Ieper Niet alleen de Lakkenhallen krijgt een serieuze restauratie, ook de permanente tentoonstelling van het in het gebouw ondergebrachte In Flanders Fields Museum (IFFM) wacht een opknapbeurt. De nieuwe invulling komt er in een jaar dat het IFFM geen nieuwe tijdelijke tentoonstelling heeft gepland. “Ondertussen mikken we op Vlaamse en Nederlandse bezoekers, maar ook opnieuw op scholen.”

De coronaperiode bezorgde het IFFM een serieuze dip. Net zoals zoveel andere toeristische bezoekerscentra moest het Ieperse paradepaardje de deuren op slot houden tijdens de lockdown. Toen het museum opnieuw kon openen, bleef het heel rustig. Een van de oorzaken was het uitblijven van buitenlandse en dan vooral Britse toeristen, die nu nog niet terug (kunnen) afzakken naar de Westhoek. Bij de heropening werd vooral gemikt op Vlaamse en Nederlandse bezoekers. “In normale omstandigheden komt zo’n 65 procent van de bezoekers uit het buitenland”, aldus Iepers schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “Dit jaar viel dat cijfer terug op ongeveer 15 procent. “In juli kregen we 13.275 bezoekers over de vloer, terwijl er dat in augustus 12.825 waren. Daarmee halen we ongeveer 67 procent van het bezoekersaantal van de zomer van 2019. Gezien de omstandigheden zijn we daarmee tevreden.” Ondertussen werkten de Ieperse musea een protocol uit om scholen op een veilige manier te ontvangen.

Albert George Furn

De plannen om de permante tentoonstelling van het IFFM een facelift te geven lagen al klaar van voor de coronacrisis. “Zo’n expo heeft een levensduur van 15 jaar. We zijn nu halfweg die periode, maar omdat volgend jaar voor het eerst geen grote tijdelijke tentoonstelling komt in het IFFM, willen we nu al wat veranderingen in de vaste tentoonstelling aanbrengen”, zegt de schepen. “Het is de bedoeling dat de beleving sterker wordt. Zo komt er bijvoorbeeld een kleine zittribune. Ook zullen er meer uniformen te zien zijn.”

Het museum maakt een nieuwe landschapsfilm en daarin zal een verhaal te zien zijn, dat werd gefilmd tijdens een archeologische opgraving aan het gehucht Verlorenhoek in Ieper. Daar liet het IFFM de Britten Douglas Furn en zijn zoon Daniël in de sporen van Albert George Furn lopen, de grootoom van Douglas. Die Britse militair had deelgenomen aan een zogenaamde ‘trench raid’, een korte actie waarbij werd doorgedrongen in vijandelijk gebied. De man werd later dodelijk gewond en geëvacueerd naar een hospitaal in Wimereux, waar hij stierf.

Spaarpotje

Een andere vernieuwing die de bezoeker te zien krijgt, is stoelenproject Memorial Chairs dat op poten werd gezet voor het slotweekend van de eeuwherdenking. Daarbij nodigt het museum mensen uit een stoel te sturen uit alle landen en regio’s waar soldaten vandaan kwamen om te sterven in ons land. De stoelen symboliseren de leegte die het verlies van een zoon of man achterliet in een gezin. Aan veel van die stoelen hangt een mooi verhaal vast. In de nieuwe tentoonstelling worden in een wisselritme 3 stoelen opgesteld. De andere 108 stoelen en hun land van herkomst worden getoond op een groot scherm. De vernieuwingsoperatie zal plaatsvinden tijdens de sluiting van 4 tot en met 18 januari en kost zo’n 600.000 euro. “Dat bedrag is afkomstig van het spaarpotje dat we hebben aangelegd in het topjaar 2014, het eerste jaar van de herdenkingsperiode”, aldus nog de schepen.