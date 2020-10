In enkele weken tijd al 47 besmettingen in rusthuis in Ieper: “Sneltesten kunnen handig zijn tegen verdere verspreiding van virus” Peter Lanssens

10 oktober 2020

14u28 4 Ieper Het gaat snel in woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper: met 47 besmettingen in drie weken tijd. “We willen graag ook met sneltesten kunnen werken. Er is geen tijd te verliezen tegen de verdere verspreiding van het virus”, zegt directeur Bart Man. Het gaat snel in woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper: met 47 besmettingen in drie weken tijd. “We willen graag ook met sneltesten kunnen werken. Er is geen tijd te verliezen tegen de verdere verspreiding van het virus”, zegt directeur Bart Man. België kocht, in tegenstelling tot buurlanden, nog geen sneltesten aan . Een geluk bij een ongeluk in Huize Zonnelied: wie besmet raakt, is wel merkelijk minder ziek. “De symptomen zijn veel milder, in vergelijking met de eerste coronagolf in het voorjaar. Maar toch blijft het bang afwachten”, zegt Bart Man.

Huize Zonnelied zit in drie weken plots al aan 47 positieve testen: 32 bij bewoners en vijftien bij medewerkers. Hoog tijd om in te grijpen dus. Bijna alle 163 bewoners en 150 personeelsleden werden daarom deze week in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid preventief getest. Dat was op dinsdagnamiddag. Vier dagen later zijn nog niet alle resultaten binnen. Een handvol ontbreekt nog altijd.

Als er bijvoorbeeld enkele bewoners op een afdeling positief blijken te zijn, moeten we toch de kans kunnen krijgen om heel die afdeling snel te testen. Misschien met een bepaalde foutmarge op omdat het om sneltesten gaat, maar we krijgen toch meteen een beeld van de ernst van de situatie. directeur Bart Man

“Wat frustrerend is”, zegt Bart Man. “Let op: ik heb begrip voor de situatie. Want een labo kan zo’n groot aantal testen niet op korte tijd verwerken. Maar je verliest wel veel tijd natuurlijk, waardoor je het risico loopt dat het coronavirus zich verder verspreidt in Huize Zonnelied. Ik pleit er daarom bij de regering voor om toch snel werk te maken van sneltesten ook. Zeker om grote groepen te testen. Als er bijvoorbeeld enkele bewoners op een afdeling positief blijken te zijn, moeten we toch de kans kunnen krijgen om heel die afdeling snel te testen. Misschien met een bepaalde foutmarge op omdat het om sneltesten gaat, maar we krijgen toch meteen een beeld van de ernst van de situatie. Sneltesten kunnen handig zijn voor screening of massa onderzoek.”

Het ziekteverloop is veel milder dan tijdens de eerste coronagolf. We hebben hier zelfs een 105-jarige die het virus zonder al te veel problemen doorstond. Je kan het momenteel best vergelijken met een zware verkoudheid.” directeur Bart Man

De meeste besmettingen in Huize Zonnelied komen via bezoekers binnen, maar bijvoorbeeld ook via leveranciers. “Zo kregen we al een melding van een positief geteste vrachtwagenchauffeur, die bij ons iets kwam leveren”, zegt Bart Man. “Ik heb de indruk dat de contactopsporing steeds beter begint te werken. Ook opmerkelijk: het ziekteverloop is veel milder dan tijdens de eerste coronagolf. De mensen, ook onze bewoners, zijn minder ziek. We hebben hier zelfs een 105-jarige die het virus zonder al te veel problemen doorstond. Je kan het momenteel best vergelijken met een zware verkoudheid.”

Positief geteste personeelsleden van Huize Zonnelied moeten een week thuis in quarantaine. En mogen pas terug aan de slag na drie opeenvolgende dagen zonder symptomen. Besmette bewoners moeten twee weken op hun kamer blijven. Of nog langer, wanneer er meerdere besmettingen zijn op hun afdeling. “We slagen er momenteel (nog) in om de afwezigheid van besmette personeelsleden, die thuis moeten blijven, intern op te vangen”, vertelt Bart Man. “Zo zijn de shifts al tot midden volgende week ingevuld. Maar het is moeilijk.”

Onze medewerkers hebben de eerste coronagolf, die enorme inspanningen vroeg, nog niet helemaal verwerkt. Hun energie is begrijpelijk niet op peil, ook omdat niemand een superverlof had. Maar goed, de solidariteit om ons uiterste best te doen voor de bewoners blijft zeker aanwezig. directeur Bart Man

“Onze medewerkers hebben de eerste coronagolf, die enorme inspanningen vroeg, nog niet helemaal verwerkt. Hun energie is begrijpelijk niet op peil, ook omdat hun vakantieplannen deze zomer werden geannuleerd of anders dan gepland verliepen. Niemand had een superverlof. Maar goed, de solidariteit om ons uiterste best te doen voor de bewoners blijft zeker aanwezig. En we krijgen hulp. Zo versterkt dit weekend een medewerker van het Wit-Gele Kruis ons team. We hebben veel waardering voor die collegialiteit”, besluit Bart Man.