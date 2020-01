In Deugd en Vreugd Vlamertinge speelt ‘Het Geiteneiland’ Christophe Maertens

15 januari 2020

08u39 0 Ieper Toneelvereniging In Deugd en Vreugd Vlamertinge brengt dit voorjaar het toneelstuk ‘Het Geiteneiland’ van de Italiaanse auteur Ugo Betti. De regie is in handen van Piet Lesage.

“In ‘Het Geiteneiland’ maken we kennis met drie vrouwen op een zuiders eilandje ver van de bewoonde wereld, in een afgelegen vervallen boerderij: een moeder, haar dochter en haar schoonzus. Ze houden er geiten”, zegt Piet Lesage. “Hun eentonig leventje wordt grondig door elkaar geschud met de komst van een vreemde man. Hij heeft een boodschap voor de vrouw: hij komt de plaats van haar overleden man innemen. Zijn aanwezigheid veroorzaakt heel wat opschudding en spanningen tussen de drie vrouwen. Wat al langer sluimerde, komt nu boven drijven. Het stuk is een psychologisch drama, waarbij moraal, persoonlijke verantwoordelijkheid en medelijden centraal staan: een tragedie van liefde en wraak.”

Regisseur Piet Lesage heeft het oorspronkelijke stuk bewerkt en er enkele luchtige passages aan toegevoegd, waardoor het een verteerbaar en boeiend kijkstuk wordt voor een breed publiek. “Al is het geen komedie”, klinkt het. Ugo Betti schreef het stuk in de jaren ’30. Het wordt beschouwd als een van de meest markante uit het Italiaanse repertorium van de eerste helft van de 20ste eeuw. Het was dé revelatie van het Parijse toneelseizoen ‘53-’54.

Voorstellingen op vrijdag 14, zondag 16, maandag 17, woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in het OC Vlamertinge. Telkens om 20 uur, behalve op zondag om 16 uur. Tickets kosten negen euro. Reserveren kan op www.indeugdenvreugd.be, via info@indeugdenvreugd.be en op 057/21.53.18.