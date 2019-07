IN BEELD: Rally Peking-Parijs houdt halt in Ieper LBR

23u40 0 Ieper De rally Peking-Parijs houdt nog tot zondagmorgen halt in Ieper. De talrijke duo’s arriveerden zaterdagnamiddag in Ieper voor hun laatste overnachting.

Afgelopen weekend zakten meer dan 100.000 toeschouwers af naar de Westhoek voor Renties Ypres Rally. Club Superstage organiseerde dit weekend opnieuw een internationaal evenement ‘Peking to Paris’ op de Markt in Ieper. De Peking to Paris Motor Challenge is een unieke rally en de langste race ter wereld voor oude wagens. Aan het evenement mogen alleen voertuigen deelnemen die voor 1976 werden geproduceerd. De deelnemers volgen het spoor van de pioniers die hen dat in 1907 voordeden. De deelnemende duo’s werden onder luid applaus, door een massa volk, onthaald op de Grote Markt in Ieper.

De deelnemers aan de rally ‘Paris to Peking 2019’ arriveerden zaterdagnamiddag in Ieper voor hun laatste overnachting. “Onderweg zijn we enkele duo’s verloren. We begonnen met 105 auto’s, maar ik denk dat we in Parijs zullen arriveren met een 95-tal auto’s”, zegt Jim Smith van de organisatie Peking to Paris. “Een duo haakte zelfs de eerste dag af. Het was hen te veel. 36 dagen in een kleine auto vertoeven, is ook niet niks. In het verleden zagen we duo’s die beste vrienden waren en na de rally spaken ze nooit meer met elkaar. Het is mentaal en fysiek heel zwaar. We zijn blij dat we in Ieper zijn. De laatste overnachting, we gaan feesten vanavond”, lacht Jim.