IN BEELD: Lopen, bieren proeven én disco LBR

29 september 2019

12u55 0 Ieper De derde editie van de ludieke Flemish Beer Run was zondag te gast in en rond Elverdinge. Tweehonderd lopen durfden de loopwedstrijd aan.

“Lopen of wandelen en bierproeven staat nog steeds centraal. Tweehonderd deelnemers stonden paraat om te starten”, zegt Pascal Demuynck van de organiserende loopclub De Stresskikkers. “Op zes proefstandjes konden de deelnemers diverse dieren ontdekken. Alle bieren werden geleverd door onze hoofdsponsor Leroy Breweries. Cuvée Rouge, Kapittel blond of bruin, Poperings Hommelbier, Kapittel Abt, Watou’s witbier en Cuvée Watou. Cuvée Rouge kon voor de eerste keer geproefd worden. Kapittel Abt is een lekker amberkleurig biertje. Onze hoofdsponsor Leroy Breweries zette voor de gelegenheid ook de deuren open. De deelnemers liepen deze editie door de brouwerij.”