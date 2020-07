Illegale lozing op Zwaanhofbeek aan industriezone: “Zuurstofgehalte voorlopig niet drastisch gedaald.” LSI

03 juli 2020

13u53

Bron: LSI 0 Ieper In de Zwaanhofbeek in Boezinge (Ieper) is een vervuiling met bedrijfsafvalwater vastgesteld ter hoogte van de industriezone Ieperleekanaal Noord. Het water kleurde er grijs. Een onderzoek naar de vervuiler is gestart. “We zetten beluchters in maar het zuurstofgehalte is nog niet drastisch gedaald”, aldus Karen Huyse van de Vlaamse Waterweg.

De melding van de vervuiling liep bij de milieupolitie van de politiezone Arro Ieper binnen. Ook de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieu Maatschappij en het stadsbestuur werden ingelicht. “Het gaat om de ergste vervuiling in twee jaar. Er zijn verschillende staalnames gebeurd en verschillende bedrijven in de buurt gecontroleerd maar er kon nog geen lozingsbron achterhaald worden”, klinkt het bij de politie. “We roepen op om tips of verdachte handelingen meteen aan ons te melden.” De milieupolitie hoopt ook dat het verantwoordelijke bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en zelf het incident meldt, zoals wettelijk eigenlijk verplicht is.

Het is niet voor het eerst dat er vervuiling op de Zwaanhofbeek optreedt. Door haar ligging vlakbij de industriezone is er wel vaker een lozing op te merken. “Via overstort vanuit de Zwaanhofbeek is er ook vervuiling in het kanaal terecht gekomen”, aldus Karen Huyse. “Wie of wat aan de oorzaak ligt, is nog niet duidelijk. Evenmin weten we al om welk goedje het gaat. Wat wél al duidelijk is, is dat het zuurstofgehalte niet drastisch is gedaald. Er is nog altijd 43% zuurstof en dat is meer dan voldoende om vissen te laten overleven. Niettemin zetten we preventief beluchters in.”