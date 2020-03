IFFM wil met vernieuwingen en aanpassingen het museum aantrekkelijk houden voor breed publiek Christophe Maertens

10 maart 2020

11u42 1 Ieper Het In Flanders Fields Museum (IFFM) investeert dit jaar 500.000 euro in vernieuwingen en aanpassingen van de vaste tentoonstelling. De personenverhalen worden beter uitgespeeld en er komen nieuwe films. “We hopen dat daarmee het breder publiek in de volgende jaren de weg naar het museum blijft vinden.”

“2019 zou voor IFFM een moeilijk jaar worden, was de voorspelling: de eeuwherdenking was voorbij en Brexit zou onze trouwe Britse klanten weghouden”, zegt schepen voor Musea Dimitry Soenen (N-VA). “We hebben inderdaad ingeboet, maar minder dan het geheel van de Westhoek.” Het IFFM kreeg vorig jaar 197.000 bezoekers over de vloer. “Daarmee bereikten we bijna 1 op 2 van alle WO I-bezoekers aan de regio”, aldus de schepen. “Ons aandeel daarin steeg van 45 naar 47,5 procent.” Ter vergelijking, in 2018 ontving het museum nog 246.541 bezoekers. Het absolute topjaar was 2014 met 483.741 bezoekers, maar ook 2013 met 294.579 en 2015 met 284.688 waren heel uitzonderlijk.

2 miljoen bezoekers

Het IFFM buigt niet zomaar het hoofd en investeert 500.000 euro met de bedoeling een nieuw elan te geven aan de vaste tentoonstelling. “Het museum werkt dit jaar aan een ‘upgrade’ van haar vaste opstelling”, verduidelijkt de schepen. “De huidige opstelling werd geopend in 2012 en mocht sindsdien al meer dan 2 miljoen bezoekers uit bijna alle hoeken van de wereld verwelkomen. De tentoonstelling blijft nog altijd goed overeind, zowel fysiek als qua waardering van het publiek. We willen echter beter doen door correcties en nieuwigheden aan te brengen. Op die manier spelen we beter in op de wensen van het publiek en maken we de beleving nog sterker.” De vernieuwingen worden gerealiseerd tegen januari 2021. Normaal zal het museum niet moeten sluiten en zullen de ‘grotere’ aanpassingen in de normale sluitingsperiodes worden geïnstalleerd.

Personenverhalen

Het museum wil de schat aan personenverhalen beter uitspelen. “De verhalen zullen opvallender worden gepresenteerd en iedere bezoeker krijgt via zijn poppy-armbandje twee verhalen, telkens in twee delen, met een cliffhanger over de afloop. Voor om het even welk land bezoekers komen, zal er minstens een verhaal in het museum aanwezig zijn.”

Nieuwe films

“We willen de relatie tussen de gebeurtenissen in de oorlog en het hedendaagse landschap verder uitdiepen”, aldus Dimitry Soenen. “Dat is de kern van WO I in de Westhoek: je moet naar hier komen te kunnen beleven wat er echt is gebeurd. Daarvoor tonen we in het museum verschillende nieuwe films. Vooral het verhaal over de ‘Ieperboog’ zullen we beter presenteren. In de halve ballon in de zone onder het belfort wordt een volledige nieuwe film getoond, gemaakt met de nieuwste technieken en met een vertelstem in vier verschillende talen. De toeschouwers kunnen plaatsnemen in een kleine tribune met 22 zitplaatsen, waar men via een individuele geluidsbron van de film kan genieten. Daarnaast komt er een volledig nieuwe film over het dramatisch lenteoffensief in het voorjaar van 1918.”

Presentatie van objecten

Het IFFM bouwt twee nieuwe opstellingen waarin het uniform en de uitrusting van Belgische en Australische soldaten in 1917 en 1918 zal te zien zijn.

Memorial Chairs

Nog nieuw: in de inkomfoyer komt er een wisselvitrine waar recente schenkingen te zien zijn. Het project ‘Memorial Chairs’, met meer dan 100 stoelen van over heel de wereld die in het weekend van wapenstilstand stonden opgesteld in het Astridpark, krijgt een permanente plaats in de vaste opstelling, telkens met drie stoelen.

Audiogids

Het museum introduceert de mogelijkheid om de permanente tentoonstelling te bezoeken met een audiogids. “Voor een kleine meerprijs zijn 3 parcours beschikbaar”, aldus de schepen. “Een basisparcours neemt de bezoeker bij de hand voor een vaste route door het museum, een tweede parcours zal meer verdieping geven en ingaan op bijzondere objecten en verhalen. Tenslotte komt er voor de jonge bezoeker een kinderparcours.”

“We hopen dat met deze ingrepen een tweede fase in de levensduur van het IFFM wordt ingeleid. Het moet de basis vormen om het breder publiek in de volgende jaren de weg naar het museum te laten vinden.”

In het museum is nog tot 15 november de tentoonstelling ‘Feniks, wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog’ te zien.