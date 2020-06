IFFM organiseert internationale conferentie over wederopbouw na een (wereld)oorlog Christophe Maertens

26 juni 2020

09u35 0 Ieper Het In Flanders Fields Museum (IFFM) organiseert op 11 en 12 september samen met de KU Leuven en de U Utrecht een internationale conferentie over de wederopbouw na een (wereld)oorlog.

“Honderd jaar geleden lag een groot deel van België in puin. Zeker in de omgeving van Ieper waren de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog niet te overzien”, zegt Dominiek Dendooven van het IFFM. “Toch herstelden de stad, de streek en het land snel. Het overgrote deel van de bevolking keerde terug, gebouwen en landschappen wisten de meeste oorlogssporen uit.”

Het tweedaagse internationale colloquium ‘Uit de as herrezen, weerbaarheid en wederopbouw na een (wereld)oorlog’ plaatst de wederopbouw van de Westhoek binnen een reeks van reconstructies. “Wederopbouwen is van alle tijden”, gaat Dendooven verder. “Daarbij duiken onmiddellijk vragen op: welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen historische en huidige casussen? Welke elementen zijn cruciaal om van een succesvolle wederopbouw te spreken? Is een weerbare bevolking een noodzakelijke voorwaarde voor wederopbouw? Welke rol kunnen overheden en internationale organisaties spelen? En wat kenmerkte de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog?”

De eerste dag van de conferentie gaat over ‘wederopbouwen als internationaal fenomeen’, met onderwerpen als bijvoorbeeld de wederopbouw van de brug van Mostar en de wederopbouw in Syrië momenteel. De tweede dag handelt over ‘De wederopbouw van de Westhoek na WO I’, die alle onderzoekers brengt die in het kader van Feniks rond de wederopbouw hebben gewerkt.

Praktisch: alles vindt plaats in CC Het Perron op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Inschrijven kan tot dinsdag 1 september en kost 25 euro voor een dag (20 euro voor studenten en leden VIFF) en 45 euro voor twee dagen (35 euro voor studenten en leden VIFF). Meer info vind je hier.