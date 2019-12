IFFM krijgt opnieuw mooie schenkingen: “We plaatsen een tentoonstellingskast waar alle recente schenkingen een tijdlang zullen getoond worden.” Christophe Maertens

24 december 2019

12u08 0 Ieper De voorbije weken ontving het In Flanders Field Museum (IFFM) opnieuw een paar mooie schenkingen. “Onlangs hebben we beslist om aan de ingang van ons druk bezocht museum een grote tentoonstellingskast te plaatsen waar alle recente schenkingen een tijdlang zullen getoond worden.”

“Annie Declerck uit Ronse schreef ons het volgende: ‘Ik ben zelf nu 70 jaar en kan niets meer aanvangen met deze zaken. Misschien kunt u er iets mee doen’”, zegt Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerkster van het IFFM. De vrouw schenkt een stuk schrapnel die de schouder van Achiel Declerck, soldaat bij het 2de linieregiment, doorboorde. De man is de grootvader van schenkster Annie Declerck. Achiel Declerck heeft het stuk metaal samen met zijn vuurkaart en enkele medailles heel zijn leven bewaard. Een vuurkaart is een bewijs dat soldaten tijdens WO I hebben deelgenomen aan de vijandelijkheden.

Collectie familiedocumenten

Daarnaast schonk Alain Vermeersch uit Zillebeke een rijke collectie familiedocumenten van zijn overgrootouders Jules Coppin en Blondine Milleville toe. “Deze hebben betrekking op de oorlog, de vlucht en de wederopbouw. Zijn familie vluchtte naar Saint-Adjutory in de Charente. De plaatselijke kasteelvrouw gaf net voor hun terugkeer naar Zillebeke een aantal stoelen mee. Alain schonk ons een van die stoelen en nog een aantal stukken trench art, een bajonet en een SRD rum kruik”, aldus Annick Vandenbilcke.

Annie Mooren uit Reninge overhandigde het museum een brief van arrondissementscommissaris Steyaert, waarin de ouders uit Reninge en omgeving aangemaand werden om hun kinderen naar de Koninginnescholen in Wulveringem te sturen. Petra Debacker uit Ronse schonk de memorabilia rond de Eerste Wereldoorlog van haar grootoom Théophile Bartsoen uit Oesselgem. Théophile Bartsoen behoorde tot het 4de Linieregiment. Zijn nalatenschap bevat een aantal foto’s, een paar ingekaderde brevetten en een kunstig bewerkt eikenblad.

Geïnventariseerd en gedigitaliseerd

De objecten, documenten en memorabilia dat het museum ontvangt worden ingezet voor tijdelijke tentoonstellingen. “Alles wordt geïnventariseerd en desgewenst gedigitaliseerd om als studiemateriaal voor onderzoekers naar het kleine en grote verhaal van de Eerste Wereldoorlog te dienen”, aldus Annick Vandenbilcke. “Ook de bezoekers van ons kenniscentrum kunnen profiteren van de stukken die in ons depot of bibliotheek geklasseerd zijn. Onlangs hebben we beslist om aan de ingang van ons druk bezocht museum een grote tentoonstellingskast te plaatsen waar alle recente schenkingen een tijdlang zullen getoond worden”, zegt Annick Vandenbilcke.