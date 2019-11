Ieperse zwemweek wordt groot feest Christophe Maertens

08 november 2019

15u46 0 Ieper Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 november is het weer feest in het Stedelijk Zwembad. De aanleiding is de 33ste Ieperse Zwemweek.

Op het programma staat onder andere een hindernissenbaan, aperitiefzwemmen met muziek van coverband De Kemels, een zwemmarathon voor de Ieperse scholen en als toetje de zwemnacht. De 50-plussers komen aan hun trekken met ‘50+zwemmen’. Wie tussen 6 en 12 jaar is en graag wil leren zwemmen als ‘Ariël de kleine zeemeermin’ kan deelnemen aan het zeemeerminnenfeest. Voor de kleuters is er een voorleessessie in het zwembad en een kleuterspel. Als traditionele afsluiter van de zwemweek is er op zondag 24 november het PACO-zwemfeest van zwemclub RYSC.

Aquaspinning

“Tijdens de zwemweek kun je ook kennismaken met een aantal nieuwe aquasporten”, zegt de Ieperse sportdienst. “FloatFit is een originele en intense vorm van aquafitness waarbij de oefeningen uitgevoerd worden op een AquaBase, een soort drijvende luchtmatras. Tijdens de sessie FloatFit-Yoga geven de yoga-oefeningen jou een extra rustgevend gevoel door de beweging van de mat op het water. Aquaspinning is een conditietraining op een speciale fiets die in het water staat. Door de druk van het water kan je intensief trainen zonder je spieren en gewrichten te zwaar te belasten. Op muziek wordt er gewerkt aan de algemene uithouding met aandacht voor verschillende spiergroepen. SUP of Stand Up Paddling is een nieuwe hype in de watersport waarbij je op een brede surfplank rechtstaand met een lange paddel moet roeien.”

Het programma van de Ieperse zwemweek vind je op www.ieper.be/sportanimatie.