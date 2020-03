Ieperse vzw Argos zamelt oude computers en laptops in voor Digital4Youth Christophe Maertens

31 maart 2020

08u32 0 Ieper Net als in andere steden en gemeenten worden ook Ieperse kinderen en jongeren geholpen die thuis geen computer hebben om schoolwerk te maken. Samen met Digital4Youth zamelt vzw Argos computers in.

In deze coronacrisis zijn heel wat jongeren afhankelijk van een computer om lessen te volgen en taken te maken. Niet alle jongeren hebben thuis echter toegang tot een computer. Minister Ben Weyts deed daarom een warme oproep om laptops en computers - bestaande uit een vaste PC en computerscherm - in te zamelen voor deze jongeren. Dit in samenwerking met de organisatie Digital4Youth.

Hoe kan je je steentje bijdragen?

• Heb je thuis of op het werk computers die niet meer worden gebruikt, maar wel bruikbaar zijn, doneer ze dan aan Digital4Youth door een mailtje te sturen naar emma.depouvre@argosvzw.be of bel naar 0470/54.11. 57.

• We maken samen een afspraak wanneer we de computers komen ophalen met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus.

• De computers en laptops zijn recent en bruikbaar (de merken Acer en Medion worden niet ingezameld). De laptops worden opgehaald met oplader. De batterij hoeft niet meer zelfstandig te werken als de laptop nog werkt met netstroom.

• Argos verzamelt alle computers voor Ieper en de deelgemeenten, Digital4Youth komt deze bij Argos ophalen. De computers worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik en bezorgd aan de jongeren.

• Argos voorziet ook basisondersteuning voor vragen in verband met het gebruik van de computer tijdens de coronacrisis. Deze helpdesk voor Ieperlingen is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09 uur tot 16 uur. Je kan een medewerker opbellen op het nummer: 0478/56.13.81.