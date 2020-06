Ieperse vredesprijs gaat naar ‘Campaign to stop Killer Robots’ Christophe Maertens

08 juni 2020

20u44 9 Ieper ‘The Campaign to stop Killer Robots’, een internationale campagne die ijvert voor een verbod op automatische wapensystemen, kaapt de driejaarlijkse Ieperse vredesprijs weg.

Sinds 2002 reikt Ieper Vredesstad om de drie jaar haar internationale Vredesprijs uit aan een organisatie, persoon of initiatief dat recent een bijdrage heeft geleverd voor de Vrede. “Want wereldwijde vrede is helaas nog geen realiteit”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De stad Ieper profileert zich vanuit haar eigen oorlogsverleden al sinds 1985 als Vredesstad en organiseert in dat kader driejaarlijks de Vredesprijs. De bedoeling daarvan is inspanningen voor vrede te huldigen en om een educatief project op te zetten. En ook al wordt er dan wel 1 laureaat gekozen, we benadrukken dat iedereen die zich inzet voor vrede onze waardering verdient!”

Jongeren maximaal betrekken

Voor de vredesprijs 2020 werden 48 kandidaten aan een selectiecomité voorgesteld en dat selecteerde vijf kandidaten. Op 4 november vorig jaar ging de stemperiode van start. “Net als de voorbije jaren werd er opnieuw een nauwe samenwerking met de Ieperse scholen opgezet, om onze jongeren maximaal te betrekken”, zegt de burgemeester. “Door de coronacrisis konden de scholen het voorziene traject helaas niet optimaal vervolledigen. Om toch iedereen de kans te kunnen geven te stemmen, hebben we de stemperiode met 1 maand verlengd.”

Uiteindelijk werden er 2036 geldige stemmen ontvangen, waarvan 1863 door jongeren uitgebracht, wat neerkomt op meer dan 90 procent. De winnaar werd ‘The Campaign to stop Killer Robots’. Die campagne werd in oktober 2012 opgericht. Het is een initiatief en samenwerkingsverband van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), en telt in totaal 160 leden in 66 landen. De campagne strijdt tegen de ontwikkeling, productie en inzet van automatische wapensystemen : wapensystemen die zonder enige menselijk ingrijpen doelwitten kunnen selecteren en aanvallen. Het doel van de campagne is een wereldwijd verbod op dergelijke systemen. De coördinatie is in handen Human Rights Watch, een ngo die wereldwijd inzet op de rechten van de mens, mensenrechtenschendingen onderzoekt en aandringt op naleving hiervan. Onder meer Mary Wareham speelt er een centrale rol, zij was eerder al nauw betrokken bij de totstandkoming van en het toezicht op het Mijnenverbodsverdrag van 1997 en het Verdrag inzake clustermunitie van 2008.

Overhandiging prijs

“Namens het hele stadsbestuur wil ik de winnaar van de Vredesprijs van harte feliciteren. We hopen alvast dat we hen hier op 11 november in onze stad mogen ontvangen voor de prijsuitreiking”, zegt de burgemeester. De laureaat van de Vredesprijs zal dan een prijs van 25.000 euro ontvangen. Het Vredesfonds werkt voor de prijsuitreiking een uitgebreid programma uit, waar ook opnieuw de Ieperse jongeren nauw betrokken worden. Eerder wonnen onder meer al Dr. Denis Mukegwe (2011) en de White Helmets (2017) al de Vredesprijs.