Ieperse vredesprijs gaan naar ‘Campaign to stop Killer Robots’ Christophe Maertens

08 juni 2020

20u44 0 Ieper De ‘Campaign to stop Killer Robots’ wint dit jaar de Ieperse Vredesprijs.

De Ieperse vredesprijs werd in 2001 geïnstalleerd en wil naast de financiële prijs voor de laureaat vooral een educatief project zijn voor jongeren. In het begin werd de Vredesprijs elke vijf jaar uitgereikt, nu is dat elke drie jaar. De laureaat krijgt 25.000 euro.

Dit jaar werd de Campaign to stop Killer Robots als winnaar verkozen. Dat is een internationale campagne van ngo’s tegen wapensystemen die autonoom zullen werken en zonder menselijke tussenkomst zullen beslissen over leven en dood. “We hopen oprecht dat de laureaat naar Ieper kan komen op 11 november om de prijs in ontvangst te nemen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Andere genomineerden voor de vredesprijs waren Borderline Sicilia, Rebecca Johnson, Mukhtar Mai en Women solidarity network Yemen.