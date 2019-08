Ieperse Tooghedagen komen eraan Christophe Maertens

20 augustus 2019

13u29 0 Ieper Van 6 tot 9 september vinden in Ieper en de deelgemeenten opnieuw de Tooghedagen plaats. “Bij de start van het nieuwe schooljaar is dit het moment bij uitstek om kennis te maken met de nieuwste collecties bij onze Ieperse handelaars”, aldus de organisatoren.

Op zaterdag 7 en zondag 8 september kunnen mensen kennis maken met de nieuwste collecties van de Ieperse handelaars. Die worden getoond op de catwalk. Van vrijdag tot en met zondag is er het derde Iepers Autosalon op de Grote Markt. Daarnaast zijn op zaterdag en zondag de mooiste oldtimers te zien in de Diksmuidestraat. Op het Vandenpeereboomplein is er het gratis muziekfestival Frietrock. De sportievelingen kunnen zich tijdens de Tooghedagen uitleven in op Dwars Door Ieper en de In Flanders Fields Marathon. “Sinds enkele jaren komen de handelaars van de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-, Menen- en Tempelstraat al op vrijdag vanaf 14.00 uur de straat op om hun waren aan te prijzen”, weet de organisatie van de Tooghedagen. “Ze worden hierin gevolgd op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur door hun collega’s van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en Stationsstraat en de Grote Markt. Dankzij deze dubbele regeling op vrijdag blijft het stadscentrum de ganse dag zowel met de wagen als met het openbaar vervoer bereikbaar.”