Ieperse thaiboksclub lanceert petitie tegen uitzetting Farshad (16) en zijn gezin Christophe Maertens

19 september 2019

15u43 0 Ieper In Ieper voert Bronski Gym actie voor clubgenoot Farshad Ahmadi (16) en zijn familie. Het gezin kreeg het bevel het grondgebied te verlaten. Er werd een petitie gelanceerd en een open brief naar de burgemeester gestuurd. “We vinden het niet kunnen dat Farshad na 3 jaar in Ieper uitgewezen wordt naar Afghanistan.”

De Ieperse thaiboksclub Bronski Gym telt een 16-jarige jongeman uit Afghanistan in zijn rangen. Farshad Ahmadi vluchtte samen met zijn gezin in 2012 uit Logar, in het oosten van Afghanistan. Het gezin van de jongen nam de benen nadat zijn vader was teruggekeerd uit Noorwegen. De man was er gaan werken om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Bij zijn terugkeer naar Afghanistan werd echter getwijfeld aan vaders loyaliteit voor de islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het hele gezin moest er vandoor uit angst voor levensbedreigende represailles. Daarnaast blijkt in de regio waar de familie woonde de Taliban heel sterk aanwezig te zijn. In de laatste maanden zijn er tientallen burgerslachtoffers gevallen bij verschillende aanslagen.

Na een verblijf van 3 jaar in ons land kreeg de familie nu het bevel om op dinsdag 24 september het grondgebied te verlaten. Vanaf dan zullen de gezinsleden nog een maand in een gesloten centrum verblijven voor hun effectieve uitwijzing.

De sportclub start een petitie op om de jongeman en de rest van het gezin in België te houden.

“De club vindt het niet kunnen dat Farshad na 3 jaar in Ieper uitgewezen wordt naar Afghanistan. Een land waar zijn leven bedreigd wordt door een familieruzie en de instabiliteit in de regio. Daarom lanceren we petitie en sturen we een brief aan de burgemeester om Farshad te steunen”, zegt trainer Giorgi Stemmler.

De laatste 3 jaar woont en werkt de familie in Ieper. Farshad studeert voor elektricien aan het KTA in Ieper. Daarnaast heeft hij een studentenjob in een restaurant en traint hij in de lokale thaiboksclub. Hij behaalde al twee overwinningen voor de club.

“Nu moet hij na al deze inspanningen hier in België terugkeren naar een land waar hij al sinds zijn achtste niet meer geweest is, waar hij geen toekomstperspectieven heeft en waar zijn leven in gevaar is”, aldus zijn coach. “Een ingeburgerd en werkend gezin moet na 3 jaar vertrekken, zusje van 1 jaar en 9 maanden en een broer van bijna 6 jaar. Kan dit zomaar?’.

De club lanceert nu een petitie en een open brief aan de burgemeester van Ieper om politieke aandacht te vragen voor de zaak van Farshad en zijn gezin. De petitie is te vinden via https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Burgemeester_Ieper_Gezin_moet_in_Belgie_blijven/?fivuYob&fbogname=Giorgi+S.&fbclid=IwAR2KTBOiqIpGc8wmD5vAyesVzV4Fa5VLhRNMVylNAh9w8WurCT95V2TbqGE&utm_source=ThaiBoxing+Club&utm_campaign=aa20a2f226-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_09_41&utm_medium=email&utm_term=0_942d7b8205-aa20a2f226-66174251