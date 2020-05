Ieperse taskforce tegen corona wordt niet uitgebreid, maar wel maandelijks overleg met alle fractieleiders



Christophe Maertens

06 mei 2020

08u35 0 Ieper “Is de stad bereid om de taskforce, die werd opgericht om de coronacrisis aan te pakken, uit te breiden met de fractieleiders van alle partijen en de coronawerkgroepen open te stellen voor alle leden van de gemeenteraad?” Die vraag stelde Katrien Desomer, fractieleider van oppositiepartij CD&V, op de digitale gemeenteraad in Ieper. Het stadsbestuur ziet een uitbreiding van de taskforce echter niet haalbaar.

Eerder deed de partij al een oproep om een werkgroep op te richten met gemeenteraadsleden uit de oppostie en met vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen. Daarna werden de fractieleiders uitgenodigd naar een info-avond waar alle tot dan genomen maatregelen op een rij werden geplaatst door het stadsbestuur. “Het werk is echter niet af, integendeel, het grootste werk moet nog beginnen. Wij zijn met de 10 CD&V-fractieleden zeker bereid om elk vanuit onze specifieke achtergrond mee te helpen denken en werken waar nodig.”

“De stedelijke crisiscel, de interne crisiscel én de taskforce volgen de ontwikkelingen op de voet. Ze zetten alles op alles om kort op de bal te spelen, duidelijkheid te verschaffen en waar nodig in te grijpen”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dit vergt intensief en dagelijks overleg. De deelnemers aan deze vergaderingen worden beperkt tot wie aanwezig dient te zijn naar bevoegdheden, en dit met het oog op de social distancing. Een uitbreiding van de taskforce zien we daarom niet werkbaar, en in het bijzonder de noodzaak om heel snel te kunnen handelen. Uiteraard met respect voor de beslissingsbevoegdheid van de diverse lokale bestuursorganen van de stad.”

Het stadsbestuur plant wel minstens elke maand overleg met alle fractieleiders. “Als er nood is aan een bijkomend tussentijds overleg dan zullen we niet aarzelen om dit te organiseren. Ter gelegenheid van deze vergaderingen geven we toelichting over de voorbije periode en aanpak toekomstgericht, maar is het evenzeer de bedoeling dat we elkaar daar versterken met suggesties, door vragen van burgers te signaleren, van gedachten te wisselen. Net zoals wij steeds bereikbaar zijn via de gekende kanalen.”