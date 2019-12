Ieperse straatverlichting Ieper doet het ook ’s nachts weer Christophe Maertens

12 december 2019

16u50 6 Ieper Vanaf deze winter zal de straatverlichting in Ieper ’s nachts overal terug branden. Tegelijk wordt ingezet op een versnelde omschakeling naar dimbare LED-verlichting.

Sinds 2014 worden de straatlichten op heel wat plaatsen in Ieper ’s nachts volledig uitgeschakeld. “Daar komt binnenkort echter verandering in”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “We willen de Ieperlingen 24u op 24u zichtbaarheid geven. We nemen zo niet alleen het onveiligheidsgevoel, maar ook gevaarlijke toestanden voor voetgangers en fietsers weg. Voor de wijken is dit een goeie zaak. We denken aan zij die vroeg de baan op moeten of in ploegen werken.”

Armaturen

Het opnieuw aansteken van de lichten gebeurt in overgang naar de volledige omschakeling naar dimbare LED-verlichting. Stad Ieper zet daar versneld op in. “We zullen aan een hoog tempo onze armaturen vervangen. Volgend jaar al wordt 1 op 6 van onze lichtpunten naar LED-verlichting omgeschakeld, dat zijn 1294 van de 7773 lichtpunten. “Daardoor realiseren we als snel een daling in verbruik en energiekost De grootste verbruikers worden zo maximaal mogelijk eerst aangepakt. Tegen 2026 zullen we daardoor bijna 1 miljoen kWh per jaar minder verbruiken”, licht schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune toe.

Fotocel

Netbeheerder Fluvius start volgende week met de werken die nodig zijn om de lichten terug overal te kunnen aansteken. “Dit zal enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de werkschema’s van Fluvius. De eerste lichten die terug zullen aangaan, situeren zich in de binnenstad. Fluvius rekent geen kosten aan voor deze ingreep. Het kadert in de beslissing van stad Ieper om de openbare verlichting over te dragen aan de netbeheerder. De verlichting werkt via een fotocel in Kortrijk: in functie van de actuele lichtinval zal die onze openbare verlichting aansteken als het donker wordt, en weer uitschakelen bij voldoende licht”, aldus nog de schepen.

Platteland

De gemeente Heuvelland zal het voorbeeld van Ieper niet volgen. “Elk bestuur maakt daarin de keuzes die ze wil, maar wij gaan verder met doven”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Minder uitgaven, zo’n 80.000 euro per jaar, en minder CO2, 100 ton per jaar, en minder lichtpollutie voor de natuur. De cijfers zijn duidelijk: minder criminaliteit en minder zware ongevallen. Maar een stad is een ander gegeven dan ons platteland, ik heb dus begrip voor de beslissing van Ieper.”