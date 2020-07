Ieperse stationsbuurt krijgt in september een pop-uptuin Christophe Maertens

13 juli 2020

08u08 0 Ieper Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) gaat in september een pop-uptuin aanleggen aan het station van Ieper. “We willen mensen inspireren hun tuin nog meer te vergroenen”, zegt schepen Valentijn Despeghel.

Een positieve bijdrage leveren aan het klimaat en biodiversiteit bevorderen, kan door slimme keuzes te maken in je tuin. De pop-uptuin van VLAM toont hoe een tuinarchitect en een tuinaannemer daarbij kunnen helpen. Volgens VLAM was de stad Ieper enthousiast om aan het project mee te werken. “Ieper zet deze bestuursperiode zwaar in op het vergroenen van onze stad”, zegt schepen Valentijn Despeghel van Natuur en Duurzaamheid (sp.a). “Op openbaar domein komen er bossen bij, gazons gaan we omvormen in bloemrijke hooilanden en waar mogelijk nemen we verhardingen weg. Onze inwoners kunnen ook heel wat doen voor de biodiversiteit in hun tuin. Deze pop-uptuin zal hopelijk heel wat mensen inspireren om hun tuin nog meer te vergroenen.”

Inspiratie

De pop-uptuin bestaat uit een zonnige en zuiderse klimaattuin, een schaduwtuin en een moestuin. De tuintjes zijn verbonden via een centraal paviljoen. Infozuilen geven toelichting bij de planten en materialen. De pop-uptuin is ontworpen door Inge De Bruycker en Inge Vanoverbeke, die zich laten inspireren door de klimaatuitdagingen waarvoor we staan en zetten dit om in een klimaatproof tuinontwerp. “We letten sterk op de variatie van plantensoorten, beheer en omgang met (regen)water en waterdoorlatende verharding. We willen de bezoeker inspireren om zijn tuin naar een hoger niveau te tillen, zodat het een lust voor plant, mens en dier wordt”, legt Inge Vanoverbeke uit. Meer info op www.tuinaannemer.be.