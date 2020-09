Ieperse stadsbrouwerij Kazematten zet met bierflessen succesvolle fundraisingactie op poten voor horeca: “Enkele exemplaren vertrokken zelfs richting Australië” Christophe Maertens

29 september 2020

17u51 8 Ieper De Ieperse Brouwerij Kazematten gaf in volle coronacrisis Ieperse ondernemers de kans een gepersonaliseerde fles Wipers Times 14 aan de man te brengen. Per verkocht exemplaar vloeide 4 euro terug naar de ondernemer. De actie kende een onverhoopt succes, er belandden zelfs flessen aan de andere kant van de wereld.

“Brouwerij Kazematten is een kleine stadsbrouwerij die leeft bij gratie van de Ieperse horeca en steunt op de levendige toeristische activiteit van de mooie stad”, zegt woordvoerder Pieter Verdonck. De brouwerij ontstond in 2014 en is in feite een samenwerking tussen de families Depypere van Sint-Bernardus in Watou en Ghequire van Rodenbach uit Roeselare. De stadsbrouwerij vond een onderkomen in de historische Kazematten van het Houten Paard aan de Rijselpoort in Ieper. Brouwmeester Koen Hugelier zorgt er voor de biertjes Wipers Times 14, Grotten Santé, Saison Tremist en Wipers Times 16.

4.000 flessen

“Halfweg mei begonnen we vanuit de brouwerij met de fundraisingactie om alle door de coronacrisis getroffen ondernemers uit de horeca- en toeristische sector een hart onder de riem te steken. Die mensen zijn immers de belangrijkste stakeholders van onze brouwerij. We wilden nu dus iets terugdoen voor onze afnemers. Voor de actie maakten we flessen met daarop de naam van het café of de handelszaak”, aldus Pieter.

Uiteindelijk tekenden meer dan 20 ondernemers in en werden meer dan 4.000 flessen verkocht. “Het was een onverwacht succes, in die mate zelfs dat we de levering iets moesten uitstellen omdat we de vraag niet konden bijbenen”, klinkt het.

Engeland en Schotland

Voor iedere verkochte fles vloeide 4 euro terug naar de ondernemer in kwestie. Eén van de deelnemers is Benjamin Casidy van Vinyl & Chill, een platenwinkel annex café in de Elverdingestraat. “Op een bepaald moment belde Pieter mij om me het opzet uit te leggen en ik vond het wel een goed idee”, aldus Benjamin. “Het was een welgekomen steun, want de coronacrisis weegt zwaar door. Vooral het sluitingsuur en het feit dat mensen niet aan de toog mogen zitten, is een doorn in het oog. Veel van mijn klanten kwamen om die reden naar hier, om een praatje te maken aan de toog. Daarnaast werk ik als dj en verhuur ik materiaal voor de evenementensector. Die ligt echter nog altijd plat. De actie van de brouwerij was dus welkom. Ik bestelde nog wat flessen bij die ik nu in een geschenkpakket verwerk.”

Ook Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Zillebeke schreef zich in. Niek verkocht 480 flessen en niet alleen in Vlaanderen. “Veel van de mensen die mij in de loop der jaren bezochten, bestelden een bierfles. Er zitten daar bezoekers tussen uit Nederland, maar ook uit Engeland en Schotland, tot zelfs twee uit Australië. Ik gaf de post dus wel wat werk”, lacht Niek.