Ieperse stadsbrouwerij Kazematten wint bronzen medaille op World Beer Awards: “Gezamenlijke inspanningen worden internationaal erkend” Christophe Maertens

28 september 2020

14u02 22 Ieper De Ieperse brouwerij Kazematten schreef zich voor het eerst in voor de World Beer Awards en werkte zich met het Bier Wipers Times 14 al meteen in de prijzen. Het bier rijfde in de categorie ‘Belgian Style Blond’ een bronzen medaille binnen.

In 2014 hielden de families Depypere van St.Bernardus in Watou en Ghequire van Rodenbach in Roeselare de brouwerij Kazematten boven de doopvont. Daarmee kreeg de stad Ieper na meer dan 35 jaar opnieuw een stadsbrouwerij. “Eind vorig jaar vierden we onze 5de verjaardag met de brouwerij, maar eigenlijk is het ondertussen dus al 7 jaar geleden dat we samen met Koen Hugelier, onze brouwer, het allereerste brouwsel van Wipers Times 14 hebben gemaakt”, zegt woordvoerder Pieter Verdonck. “Sindsdien hebben we een hele weg afgelegd. Het doet ons ongelofelijk veel plezier om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen nu internationaal erkend worden.”

Ook de stad Ieper is best tevreden met het resultaat. “Als schepen van Economie en Toerisme ben ik sowieso trots dat onze stad kan uitpakken met een stadsbrouwerij”, zegt Diego Desmadryl (Open Ieper). “Als die brouwerij nog eens bekroond wordt op het internationale toneel van de World Beer Awards, en dat als eerste Ieperse brouwerij ooit, dan ben ik natuurlijk ‘preus lik fjirtig’!”

Het doet ons ongelofelijk veel plezier om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen nu internationaal erkend worden. Pieter Verdonck over de samenwerking tussen Sint-Bernardus en Rodenbach.

Wipers Times 14 is een blond speciaal bier van hoge gisting, gebrouwen met vier granen, gehopt met streekeigen hop en afgewerkt met vier kruiden. De 14 in de naam Wipers Times 14 verwijst naar de densiteit van het bier: 14° plato. (De platoschaal worden gebruikt om te bepalen welke ‘body’ er na vergisting in overblijft in het bier, nvdr). “Wipers Times 14 is een mooi huwelijk tussen verfrissende, kruidige smaken en zoete fruitsmaken”, klinkt het. “Het is een combinatie van citrus en limoen in de geur en fluweelzachte vanille en zoete honing in de smaak. De hoofdingrediënten hop, mout en andere granen zijn de leveranciers van de perfect gebalanceerde smaak en de kruiden eisen een hoofdrol op in de heerlijke geur en frisse nasmaak.” Meer over de bieren van de Ieperse stadsbrouwerij via www.kazematten.be