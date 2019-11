Ieperse stadsbrouwerij Kazematten viert vijfde verjaardag Christophe Maertens

07 november 2019

16u58 0 Ieper De brouwerij Kazematten in Ieper bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met een opendeurweekend.

In 2014 hielden de families Depypere van St.Bernardus en Ghequire van Rodenbach brouwerij Kazematten boven de doopvont en gaven Ieper zo, na meer dan 35 jaar, haar stadsbrouwerij terug. De unieke historische Kazematten van het Houten Paard aan de Rijselpoort werden omgebouwd tot een authentieke brouwerij, waar bieren als Wipers Times 14, Grotten Santé, Saison Tremist en Wipers Times 16 gebrouwen worden. Ondertussen is de brouwerij een gevestigde naam en heeft het gamma Kazemattenbieren de weg gevonden naar de drankenhandels, horecazaken en detailhandels, zowel in de regio Ieper als elders in België en in het buitenland.

Om de vijfde verjaardag van de brouwerij te vieren, organiseren de uitbaters een opendeurweekend met allerlei activiteiten. Op vrijdag 13 december is er een concert van Bloedend Hart. Voor het concert worden twee gerechten geserveerd door het Poperingse cateringbedrijf ‘Wood Meets Food’. Een all-in ticket voor vrijdag 13 december kost vijfentwintig euro.

Op zaterdag 14 december is er ‘open brouwerij’ en ‘Kazematten Café’ vanaf 10 uur, waar onder andere streekproducten zullen geserveerd worden, gemaakt op basis van Wipers Times 14. Tussen 15 en 17 uur zijn er rondleidingen. Reserveren via visit@kazematten.be is aanbevolen. Om 20.45 uur staat er een concert van Mirek Coutigny gepland. Zijn filmische soundscape roept gelijkenissen op met Nils Frahm, Ólafur Arnalds en Boards of Canada. Een ticket voor dit concert kost tien euro. Meer info op www.kazematten.be of op Facebook.