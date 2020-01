Ieperse Sportdienst zet ook in 2020 heel wat activiteiten op poten Christophe Maertens

17u13 0 Ieper Vorig jaar namen in Ieper meer dan 4.300 sportievelingen deel aan 240 activiteiten waarvoor moest worden ingeschreven bij de Ieperse sportdienst. Het ging om lessenreeksen, sportkampen, dagactiviteiten en infosessies. Ook voor dit jaar staat er al meteen een en ander in de sportagenda.

Morgen dinsdag 7 januari gaat de Sportacademie weer open voor alle kinderen uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar. Twee maal per week kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sportactiviteiten waarbij bewegingsvaardigheden aan bod komen. Elke week staat iets anders op het programma, kiezen voor één sporttak hoeft niet. De Sportacademie is de ideale stap op weg naar de aansluiting bij een sportclub. De lessen vinden plaats telkens op dinsdag en donderdag van 17 uur tot 18 uur in het Stedelijk Sportcentrum te Ieper.

Zumba en Trampo-Fitness

Ook weer gestart: nieuwe lessenreeks voor plus 16-jarigen in het Stedelijk Sportcentrum. Het aanbod bestaat uit aquagym, aquaspinning, aquazumba, bokwa, callenistics, conditiegym, fitbal, step en zumba. Nieuw zijn de 2 lessenreeksen Trampo-Fitness waar gedurende 45 minuten geoefend wordt op een minitrampoline met aandacht voor de verschillende spiergroepen.

50-plussers

Ook 50-plussers komen aan bod. Wekelijks kan die leeftijdsgroep in het Sportcentrum aan de Leopold III-laan werken aan de conditie, met telkens op dinsdag van 15.30 uur tot 16.15 uur ‘aquagym’ en op donderdag van 15.15 uur tot 16.15 uur ‘bewegingsgym’. Nieuw op dinsdag, dit telkens van 10.15 uur tot 11.15 uur, is de lessenreeks ‘Spierkracht voor Senioren’. Ook in de Stedelijke Sporthal te Vlamertinge wordt er vanaf 10 januari een uurtje ‘bewegingsgym’ gegeven en dit telkens op vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Op vrijdag van 15.30 uur tot 16.30 uur kan worden deelgenomen aan een uurtje omnisport. Elke week staat een andere sporttak op het programma. Het niveau van de activiteiten wordt aangepast aan de deelnemers.

SPORTfun voor jongeren

Jongeren tussen de 5 jaar en de 18 jaar die zin hebben om te sporten, maar geen keuze kunnen maken, krijgen hulp van SPORTfun. SPORTfun biedt hen de kans om vanaf 2 september bij een sportclub kennis te maken, zonder dat je onmiddellijk lid moet worden van die club.

Paas- en zomersportkampen

Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert de Ieperse Sportanimatie 95 sportkampen voor meisjes en jongens van 4 tot 17 jaar. Naast de 2 weken in de paasvakantie met 18 sportkampen worden vanaf 6 juli gedurende 8 opéénvolgende weken 77 zomersportkampen voor verschillende leeftijden georganiseerd. De kampen vinden plaats in of starten aan het Stedelijk Sportcentrum in Ieper.

Alle sportkampen, ook de kleutersportkampen, zijn volledige dag-kampen met start om 9.00 uur en einde om 16.30 uur. Er is gratis opvang ’s morgens vanaf 7.45 uur en ’s avonds tot 17.30 uur. Over de middag moeten alle deelnemers in het Sportcentrum blijven met naar keuze een warm middagmaal of een eigen lunchpakket.

Meer info en inschrijvingen voor de verschillende Ieperse sportactiviteiten www.ieper.be/sportanimatie .

Wie trouwens goede sportvoornemens heeft voor 2020 kan zich inschrijven op www.sport.vlaanderen/goedevoornemens. Wie dat doet, ontvangt tips en ondersteuning.