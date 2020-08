Ieperse scholen zijn klaar om op 1 september de deuren te openen: “We bereiden ons al voor op code oranje” Christophe Maertens Laurie Bailliu

28 augustus 2020

16u05 1 Ieper De Ieperse scholen blijken klaar voor de start van het schooljaar volgende week dinsdag 1 september. Voor het middelbaar baart de mondmaskerplicht de grootste zorg.

Volgens coördinerend directeur SMSI Ieper, Matthias Archie wordt de mondmaskerplicht in klaslokalen geen evidentie. “Voorlopig volgen we de regels waarin het mondmasker overal moet gedragen worden, behalve op de speelplaats en tijdens de sportlessen. We hopen dat er een versoepeling komt, maar we willen uiteraard niet dat er extra besmettingen komen. Als er voldoende fysieke afstand is en als de leerlingen zitten, lijkt het ons mogelijk om zonder mondmasker les te volgen. Uiteraard zal dat niet in elk klaslokaal het geval zijn. Als er 24 leerlingen in 1 klaslokaal zitten, kan de afstand niet altijd gerespecteerd worden.”

Ook Lode Nuyten, tijdelijk directeur van het KTA in Ieper, vreest dat de mondmaskerplicht het moeilijkste punt zal zijn bij de opstart van het schooljaar. “Voor de rest valt het eigenlijk wel mee”, klinkt het. “We hebben alles nog eens overlopen, samen met de veiligheidsadviseur en hier en daar nog wat aangepast. Sinds lang hebben we een personeelsvergadering kunnen doen met iedereen fysiek aanwezig, wat wel fijn is”, aldus Lode Nuyten, die wel hoopt dat de situatie niet meteen naar code oranje gaat. “Want dan zitten we meteen met een ander verhaal.”

Communicatie

Barbara Decramer van de Steinerschool Koningsdale zegt dat haar school klaar is om het schooljaar aan te vangen. “We hebben de coronadraaiboeken die de overheid uitschreef vertaald naar onze school”, aldus de directrice. “De maatregelen vallen redelijk goed mee in vergelijking met die van het middelbaar onderwijs. Ik kijk er vooral naar uit om alle leerlingen te zien, want het is van maart geleden dat ze hier nog allemaal samen zijn geweest. Veel vragen van ouders heb ik nog niet gekregen, maar we proberen onze communicatie zeker op tijd te versturen.”

Stijn Dujardin, directeur van de vrije basisschool Capucienen, gaat een stap verder. “Mijn buikgevoel zegt dat we wel eens vlug naar code oranje zouden kunnen gaan. Daarom passen we al sommige maatregelen toe die nu eigenlijk nog niet moeten. Zo laten we geen ouders op de school toe en richten we onze refter speciaal in. Ik heb de indruk dat mensen het een beetje beu zijn dat ze pas op het laatste moment op de hoogte gesteld worden als de boel wordt omgekeerd. Bij ons zal dat dus het geval niet zijn.”