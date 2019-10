Ieperse pralinemaker Alain Grimonprez is bij beste chocolatiers van het land Christophe Maertens

18 oktober 2019

14u08 11 Ieper Chocolatier Alain Grimonprez (53) uit Ieper mag op zijn pralinewinkel Calinor de Gault&Millau-titel ‘Finest chocolatiers in Belgium 2020’ hangen. “Ik ben heel blij dat ze ons in de verre Westhoek hebben gevonden.”

Alain Grimonprez was eigenlijk voorbestemd om bakker te worden, maar een allergie stak daar een stokje voor. “Mijn grootvader was bakker en mijn vader was bakker-patissier”, vertelt Alain. “Ik stond klaar om de zaak over te nemen, maar op dat moment sukkelde ik al een tijdje met een allergie. In Leuven kreeg ik te horen dat ik niet tegen bloem kon, wat natuurlijk voor een bakker wel een probleem is. De professor die mij behandelde beval me onmiddellijk te stoppen, anders zou ik in een rolstoel belanden. Dat was serieus schrikken. Een geluk bij een ongeluk was dat ik al wat van chocolade kende. De eerste patron van mijn vader had mij veel geleerd over dat product.”

Wereldtentoonstelling

Na te hebben gewerkt in een bedrijf, begon Alain stilletjes aan een groothandel uit te bouwen. “In geen tijd had ik een 25-tal bakkers waar ik kon leveren.” In 1993 begon Alain en zijn vrouw met de winkel in de Jules Capronstraat en in 1999 opende de zaak in de Boterstraat de deuren. Twaalf jaar geleden stopte Alain met zijn groothandel. “Door ondertussen buitenlandse events mee te doen, kon ik met betere cacao werken en dat bracht mijn product op een hoger niveau.” De chocolatier was in 2010 aan het werk te vinden op de wereldtentoonstelling in Shanghai. In 2012 trok hij naar Zuid-Korea en een jaar later naar Osaka in Japan om chocoladeproducten te maken. “In Japan was het zoeken naar een match tussen onze chocolade en de specifieke Japanse producten. We hebben met extreme zaken gewerkt, zoals verste peppers en Yuzu, een Japanse fruitsoort. Na Japan kwam alles in een stroomversnelling”, zegt Alain.

Gault&Millau

Het harde werk loont, want Alain werd door Gault&Millau uitgeroepen tot een van de ‘Finest chocolatiers in Belgium 2020’. “We vermoeden dat een van de inspecteurs een bezoek bracht aan onze winkel in het centrum”, aldus de man. “Onlangs kreeg mijn vrouw Caroline daar iemand over de vloer die heel veel vragen stelde. Hij was duidelijk op de hoogte en toen hij vertrok beweerde hij dat we nog van hem zouden horen. Twee dagen later kregen we een mail van de Gault&Millau, wat wel heel toevallig is. Ik vind het heel fijn dat ze ons hebben ontdekt in de verre Westhoek. Normaal is het veelal Brussel, Antwerpen of Gent. Het is een mooie erkenning, ook voor mijn vrouw en voor mijn medewerkers.”

De chocolatier mag zich ook ‘Disciple d’Escoffier’ noemen. “Daar ben ik wel fier op, want je krijgt die titel niet zomaar”, klinkt het. “Ik moest worden voorgedragen door twee peters. In mijn geval waren dat Franky (Vanderhaeghe, nvdr) van St. Nicolas in Elverdinge en Guy Van Neste van ’t Panreitje in Brugge. Ik ben een van de enige chocolatiers die lid is van de vereniging.” De ‘Disciple d’Escoffier’ is een vereniging die vooral bestaat uit zelfstandige en leidinggevende meesterkoks.

Lokale boeren

Tenslotte is Alain een ‘responsable artisan’. “Dat is een soort Frans Faire Trade-label, dat ook verzekert dat er niet met kinderen wordt gewerkt in de landen waar de cacao wordt geteeld. We kopen onze grondstoffen bij kleine lokale boeren die niet in de massa-industrie zitten. We betalen iets meer, maar de kwaliteit is veel beter.” Alain zegt vooral zijn klanten heel dankbaar te zijn. “Want het is door hen dat we het zo ver hebben gebracht.”

Meer info over Calinor via https://www.calinor.be/nl/