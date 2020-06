Ieperse ontmoetingscentra openen opnieuw de deuren, cultuurcentrum Het Perron blijft nog dicht Christophe Maertens

29 juni 2020

10u43 0 Ieper Op woensdag 1 juli kunnen de ontmoetingscentra in Ieper na meer dan 3 maanden heropenen. Wel moet er rekening gehouden worden met een reeks preventieve maatregelen om het coronavirus geen kans te geven.

In een ontmoetingscentrum organiseren verschillende verenigingen heel wat activiteiten. Dat zal vanaf 1 juli opnieuw kunnen, maar het stadsbestuur drukt erop dat het voor de gebruikers van de centra belangrijk is zich goed te informeren over de richtlijnen die verbonden zijn aan het soort activiteit. De stad hoopt dat iedere vereniging zijn zin voor verantwoordelijkheid zal opnemen en deze richtlijnen nauwgezet zal volgen. De maatregelen kunnen in de toekomst nog wijzigen. Elke wijziging zal gecommuniceerd worden via de zaalverantwoordelijken en de verschillende kanalen van Cultuurcentrum Het Perron. Mensen die vragen hebben over hun activiteit kunnen contact opnemen met de zaalverantwoordelijke van zijn of haar ontmoetingscentrum of met de verantwoordelijke van de ontmoetingscentra in Ieper via 057/ 23.94.80 of zalen.ccieper@ieper.be.

Voorlopig blijft het Cultuurcentrum Het Perron nog gesloten, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om een spoedige en veilige opening te doen.