Ieperse Nocturnes alweer een succes Christophe Maertens

19 augustus 2019

10u52 0 Ieper In Ieper werden afgelopen weekend de Nocturnes afgerond. De voorbije twee maanden hebben zo’n 4.500 toeschouwers aan de 15de editie van de theaterwandelingen deelgenomen. “De reacties van de deelnemers waren unaniem lovend.”

Gespreid over 18 avonden werden 98 wandelingen georganiseerd, telkens voor 46 personen. “De toeschouwers waren onder de indruk van de verrassende locaties, want ze kwamen op plekjes die ze niet kenden of waar je niet zomaar binnen kunt”, zegt voorzitter Piet Lesage. “Er waren taferelen in de Ieperse legerkazerne, bij een authentiek oorlogsbunkertje, op de binnenkoer van een oud boerderijtje - waar het terras van café Au Coin Perdu was ingericht - in de voormalige werkhuizen Parmentier langs de Haiglaan en in twee Ieperse scholen, de Heilige Familie en de Steinerschool Koningsdale. De eindlocatie was voor velen een openbaring: het Sint-Jansgodshuis in de Ieperleestraat, waar tot vorig jaar het Stedelijk Museum gevestigd was.”

Het verhaal van de wandeling viel in goede aarde bij de deelnemers. “‘Ieper herrijst’ vertelde de lotgevallen van een familie Ieperlingen die na de Eerste Wereldoorlog terugkeerden naar hun verwoeste stad, de plannen die er waren om de stad al dan niet her op te bouwen, het tijdelijk wonen in bunkers en barakken, de administratieve molen om de huizen te mogen bouwen en van subsidies te kunnen genieten, het terug op gang komen van het verenigingsleven en het onderwijs. Het slottafereel was de inhuldiging van de Menenpoort in 1927”, verduidelijkt de voorzitter.

Het publiek was niet enkel toeschouwer, maar werd op verschillende manieren bij het spel en de taferelen betrokken. Er waren op de tocht in en rond Ieper drie transportmiddelen: een toeristisch treintje, twee oude autobussen en twee boten, waarmee de deelnemers een tochtje op de Ieperse vestingswateren konden maken.

De vzw Nocturnes Ieper kon voor deze editie rekenen 240 medewerkers, waarvan 174 acteurs, actrices en figuranten en een omkadering van 66 medewerkers. “Nu wacht nog enkele weken werk om alle rekwisieten uit de locaties weg te halen, de decors af te breken en alle materiaal op te bergen. Pas daarna kunnen we ons buigen over de volgende editie”, aldus nog tevreden voorzitter.