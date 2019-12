Ieperse Menenpoort prijkt op Indiase postzegel Christophe Maertens

20 december 2019

09u42 2 Ieper In India is een postzegel verschenen met daarop een afbeelding van de Ieperse Menenpoort. De postzegel maakt deel uit van een reeks over India en de Eerste Wereldoorlog.

Op het vel staan, naast de Menenpoort, nog andere monumenten die de Indiërs uit WO I herdenken: India Gate in Delhi in India, het Teen Murti gedenkteken in datzelfde Delhi, de Chattri in het Engelse Brighton, het vermistenmonument in het Franse Neuve-Chapelle en het nieuwe monument in Villers-Guislain, ook in Frankrijk. De postzegels zijn gedrukt op een half miljoen exemplaren.